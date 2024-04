Pierwsza taka rocznica smoleńska. PiS podał program obchodów

W programie obchodów znalazła się msza w intencji ofiar, w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w stolicy, a tuż po jej zakończeniu odczytany zostanie apel pamięci (przed Pałacem Prezydenckim). Kolejna msza – tym razem w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – odbędzie się wieczorem, a po niej przejdzie marsz pamięci – spod bazyliki na Krakowskie Przedmieścia.

Obchody zakończy wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego – przemówienie wygłosi przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Andrzej Duda weźmie udział w obchodach

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda zamierza wziąć udział w obchodach 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rano uda się on do Krakowa, by w krypcie na Wawelu złożyć wieniec przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich. Po południu prezydent będzie znowu w stolicy, gdzie złoży wieniec przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej w Świątyni Opatrzności Bożej. Później złoży wieniec przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach zmarłych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Prezydent uda się też do Pałacu Prezydenckiego, by tam złożyć wieniec pod tablicą poświęconą prezydentowi Kaczyńskiemu. Andrzej Duda razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą uczestniczył będzie potem w mszy w bazylice przy ulicy Świętojańskiej.

Katastrofa smoleńska. Pierwsze obchody po przejęciu władzy przez KO

Przypomnijmy tragiczne wydarzenia – 10 kwietnia 2010 roku samolot rządowy Tu-154 rozbił się w Smoleńsku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydencka para, a także m.in. ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski czy najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. Po śmierci Kaczyńskiego jego obowiązki przejął Bronisław Komorowski, który zarządził w kraju żałobę narodową.

Od tamtej pory PiS nieprzerwanie organizuje rocznice katastrofy smoleńskiej – tym razem jednak obchody po raz pierwszy odbędą się już po zmianie władzy, którą w Polsce przejęła Koalicja Obywatelska z premierem Donaldem Tuskiem na czele. W listopadzie opisywaliśmy pierwszą miesięcznicę smoleńską, zorganizowaną w listopadzie, prawie miesiąc po październikowych wyborach, w których Zjednoczona Prawica poniosła porażkę.

Wówczas, jak relacjonowała wyborcza.pl, miesięcznicę rozpoczęto od mszy, a następnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Służby odgrodziły wówczas teren „od kina Kultura aż po ul. Królewską” i zamknęły ulice graniczące z placem Piłsudskiego.

