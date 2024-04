Politycy PiS zjechali się na Nowogrodzką. Brudziński ujawnił temat rozmów

8 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów – do sejmików wojewódzkich, w których najwięcej mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość – 239 (34,27 proc. głosów) – do rad powiatów, gdzie, ponownie, najwięcej głosów zgarnęło PiS – 2080 (29,94 proc.), czy w wyborach do rad gmin, miast i miast – gdzie PiS znalazło się na 2. miejscu – co przełożyło się na 3069 mandatów (13,56 proc.).

Teraz czas na wybory europejskie 2024, które odbędą się na początku czerwca. Komitety do PKW zgłaszać można jeszcze przez niecałe dwa tygodnie. Tymczasem 9 kwietnia zwołane zostało zebranie Komitetu Politycznego PiS. Jak podaje Interia, to właśnie o wynikach minionych wyborów, a następnie także o wyborach do Europarlamentu, rozmawiać będą prawdopodobnie politycy prawicy w siedzibie partii.

Kurski i Jaki



Podczas wiecu wyborczego PiS 8 kwietnia, tuż za Jarosławem Kaczyńskim, znajdował się Jacek Kurski – były prezes Telewizji Polskiej – który, jak się spekuluje, prawdopodobnie wystartuje w czerwcowych wyborach. Onet podaje nieoficjalnie, że obecnie „szuka miejsca na listach”, co potwierdza także jeden z polityków prawicy w rozmowie z dziennikarzami. — On by chciał gdziekolwiek, to jest jasne. Jednak widząc, że nie bardzo mu tu na Podlasiu i Mazurach wychodzi, to zaczął przymierzać się do innego okręgu — twierdzi źródło.

Także Patryk Jaki, lider Suwerennej Polski, ma również ubiegać się o reelekcję. W programie „Graffiti” w Polsat News Mateusz Morawiecki został zapytany o europosła, który w ostatnim czasie w negatywny sposób decyzje premiera ws. Zielonego Ładu. Poseł PiS stwierdził, że Jaki „zagalopował się”.

Brudziński zdradził cel spotkania

W rozmowie z dziennikarzami Polsatu europoseł Joachim Brudziński, przed wejściem do siedziby PiS, odpowiedział na kilka pytań odnośnie spotkania. Polityk zdradził, że wszyscy siądą do stołu, by zrobić podsumowanie. Przeanalizują sytuację w konkretnych miejscach w Polsce, gdzie PiS odniósł zwycięstwo, a gdzie mógł odnieść, ale otarł się „o włos” o mandaty. – Normalna partyjna robota. Wygraliśmy z takim poparciem, jakiego jeszcze PiS w wyborach samorządowych nie osiągnął – zaznaczył.

Brudziński przyznał, że kwestia wyborów europejskich może „pojawić się” na spotkaniu, ale dopiero wówczas, gdy zamknięty zostanie wątek wyborów samorządowych.

Czytaj też:

Rząd przyjął „babciowe”. Tusk: mam nadzieję, że nikt nie odważy się zablokowaćCzytaj też:

Dziennikarka TVN24 nie wytrzymała na wizji. „Kości nie znaleziono”