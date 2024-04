O. Rydzyk skomentował oskarżenia o rządowe wsparcie. „Ja nie dostałem ani grosza od PiS”

Nagrany w Toruniu wywiad z ojcem Rydzykiem miał ukazać się w czwartek 11 kwietnia. Ujawnione wcześniej fragmenty dotyczą m.in. dotacji, które za rządów PiS miały rzekomo płynąć do biznesów redemptorysty szerokim strumieniem. Rozmówca wPolsce zdementował te informacje i zarzucił kłamstwo powielającym je osobom.

O. Rydzyk zarzucił Hołowni kłamstwo

– To jest kłamstwo. Ja nie dostałem ani grosza od PiS. Wszystko, co tu jest, to są ludzie. To są bardzo często te wdowie grosze. Trzeba tylko rozporządzać oszczędnie. Gospodarność to jest pracowitość i oszczędność – podkreślał zakonnik. Michał Karnowski spytał więc, czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia kłamie, kiedy głosi podobne stwierdzenia.

– Trudno jest mi powiedzieć tak wprost. Mija się z prawdą. Panu Hołowni bym powiedział – nie budujmy niczego na kłamstwie – odparł ojciec Rydzyk. Twierdzenia o pieniądzach dla Rydzyka pochodzą jednak nie tylko od Hołowni. Wirtualna Polska wyliczyła, że wszystkie przedsięwzięcia związane z ojcem Rydzykiem za rządów PiS i koalicjantów otrzymały państwowe dotacje na łączną sumę co najmniej 380 mln zł.

Ile biznesy związane z o. Rydzykiem dostały od państwa?

Szymon Hołownia kwotę tę szacował na jeszcze więcej. „To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK” – rymował w serwisie X (Twitter) marszałek. – Czy wiecie, że w ciągu ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości instytucje związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały z państwa i różnych jego agend ponad 400 mln zł? To jest kwota, za którą można zbudować 40 nowych przedszkoli – pytał w nagraniu, dołączonym do wiadomości.

Ponad 218 mln zł miało trafić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Fundusze te zatrzymał jednak minister Bartłomiej Sienkiewicz, narażając się na gniew o. Rydzyka. Inną silnie dofinansowaną inwestycją związaną z osobą Rydzyka była budowa geotermii w Toruniu (73 mln zł), Telewizja Trwam czy Akademia Kultury Społecznej i Medialnej (obie po około 30 mln zł).

