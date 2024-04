Katarzyna Kotula promowała aborcję? Konfederacja zawiadomiła prokuraturę

Minister do spraw równości Katarzyna Kotula ściągnęła na siebie spore kłopoty. Wszystko przez jeden wpis, który opublikowała w serwisie X w czwartek 11 kwietnia.

Minister Kotula i instrukcja aborcji

Katarzyna Kotula podała szczegółową instrukcję na dokonanie aborcji farmakologicznej, załączając odnośnik do sklepu internetowego z niezbędnymi do tego tabletkami. Zapewniła, że jest to bezpieczny sposób i podała czteropunktowy sposób postępowania.

Tabletkę mifepristonu połykasz popijając wodą. Czekasz 24 godziny. Po upływie 24h przyjmujesz 4 tabletki mizoprostolu. Mizoprostol aplikujesz pomiędzy policzek i dziąsło (po dwie tabletki z każdej strony). W jamie policzkowej trzymasz mizoprostol przez 30 minut, potem połykasz to, co z niego zostało.

„Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń na nr #aborcjabezgranic 222 922 597, 7 dni w tygodniu, 8-20” – dodawała minister w rządzie Donalda Tuska. Do wiadomości dołączyła swoje zdjęcie z kilkoma tabletkami w dłoni.

Konfederacja zawiadamia prokuraturę ws. Kotuli

Politycy Konfederacji w zachowaniu Kotuli dopatrzyli się naruszenia art. 152 par. 2 Kodeksu karnego. Głosi on, iż „Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. Przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

O zawiadomieniu wymiaru sprawiedliwości poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Przemysław Wipler. „Prowokowała i sprowokowała. Razem z grupą posłów Konfederacja złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę” – oznajmił.

Wipler o Kotuli: Konsekwencje na pewno będą

Zapewniał, że w sprawie działań minister Kotuli, w poniedziałek 15 kwietnia Konfederacja dokona również zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie związanej z nielegalną reklamą środków farmakologicznych.

„Można próbować relatywizować sprawy związane z ochroną życia, ale w zbiurokratyzowanej Polsce sprawy nielegalnej reklamy produktów medycznych są praktycznie zero jedynkowe. To się nie rozejdzie po kościach. Może trochę potrwać, ale na pewno konsekwencje będą” – zapewniał internautów.

