ABW ostrzegała Obajtka przed Samerem A. W tle „arabski ekstremizm”

Służby chciały zablokować obsadzenie na stanowisku prezesa spółki Orlen Trading Switzerland Samera A. Powodem miało być to, że menadżer z Bahrajnu podejrzewany był o związki z islamskim ekstremizmem – ujawnia dziennik.

Samera A. zatrzymało CBŚP



To jednak nie wszystko. Radio ZET informowało niedawno, że A. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji – do czego doszło pod koniec lutego. Prokuratura w Bydgoszczy postawiła mu zarzut udziału w grupie wyłudzającej VAT – chodzi tu o lata 2008-2013. Przesłuchano go – A. miał wpłacić ćwierć miliona złotych poręczenia majątkowego i został wypuszczony na wolność. Możliwe, że obecnie nie znajduje się na terenie kraju – nie otrzymał bowiem zakazu przekroczenia granicy. Nie zabrano mu także paszportu – donosili dziennikarze.

Zanim został prezesem, wywiad miał być w posiadaniu niepokojących informacji o biznesmenie z Bahrajnu (który ma obywatelstwo polskie). Amerykańskie służby, o których mowa, zajmują się rozpracowywaniem grup terrorystycznych, a także badają ich przepływy finansowe. A. podejrzewany był przez wywiad o związki z arabskim ekstremizmem – czytamy na rp.pl. Jednak mimo informacji na ten temat „władze Orlenu zignorowały ostrzeżenie” (m.in. Daniel Obajtek) – twierdzi źródło „Rz”.

Obajtek miał pretensje?

Redakcja kontaktowała się z ówczesnym wiceprezesem Orlenu ds. handlu, który zdradził, że poznał A. „podczas pracy w biznesie”. Zatrudnił go, ze względu na jego bogate doświadczenie – przeszło 20-letnie – w światowym tradingu. Dziennikarze wprost zapytali, czy ABW w 2022 roku przestrzegało byłego wiceprezesa, by nie zatrudniał menadżera. Tego Michał Róg nie chciał komentować. – Służby po to są, to ich obowiązek, zwłaszcza wobec takiej spółki jak Orlen – powiedział jedynie. Dodał, że w całej sprawie ma niedługo pojawić się oświadczenie, które opublikuje sam A., były szef Orlen Trading Switzerland.

„Rz” dodaje, że Daniel Obajtek miał nie być ponoć zadowolony z faktu, że A. został zatrudniony. Miał o to obwiniać wiceprezesa Orlenu i szefa bezpieczeństwa Zbigniewa Laska. W kontekście ostatniego – że „nie zadbał o to, by uniemożliwić zatrudnienie takiej osoby” – czytamy.



Spółkę w 100 proc. zależną od Grupy ORLEN utworzono w 2022 roku



Czyją własnością jest Orlen Trading Switzerland? To spółka zależna, należącą w 100 proc. do Grupy ORLEN – czytamy na oficjalnej stronie.

Po co powstała? „Podmiot z siedzibą w Szwajcarii został utworzony w sierpniu 2022 roku w celu ułatwienia operacji handlowych i świadczenia globalnych usług handlowych w zakresie produktów rafineryjnych i petrochemicznych”.

