Konfederacja rozpoczyna kampanię. „Otwieram naszą walkę o normalność w Europie”

Konwencja inaugurująca kampanię wyborczą Konfederacji odbyła się w poniedziałek. Hasło kampanii to "#ChcemyŻyćNormalnie", a szefem sztabu będzie Bartosz Bocheńczak. – Z dumą otwieram naszą walkę o normalność w Europie. Jesteśmy zmotywowani i zdeterminowani do ciężkiej pracy, gotowi stawić czoła szalonym pomysłom eurokratów – mówił Bocheńczak. – Włączcie się w naszą kampanię, przekonujcie nieprzekonanych – nawoływał.

Głos zabrali również liderzy ugrupowania, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. – Nasza reprezentacja na poziomie krajowym i lokalnym jest coraz silniejsza, teraz nadszedł czas, aby wprowadzić prawdziwą, silną ekipę do Parlamentu Europejskiego – podkreślał Bosak. - UE wam się nie podoba, to czego tam szukacie? Tak będą nas pytać (...). Jesteśmy za Europą. Nie tylko Polskę, ale Europę, musi ktoś chronić przed zaczadzeniem różnymi szkodliwymi ideami, szaleństwem, wariactwem. Nie może być tak, że prawica z innych państw uważa, że jedyną polską prawicową reprezentacją jest PiS. To jest nieporozumienie – mówił wicemarszałek Sejmu.

– To będzie krótka kampania wyborcza – zaledwie dwa miesiące. Będziemy wszyscy bardzo zmobilizowani po to, żeby zrobić jak najlepszy wynik – dodawał Mentzen. – Ponieważ w Unii Europejskiej, z tego co patrzymy na obecne sondaże – wiele się zmieni. Widzimy rosnące poparcie dla partii eurosceptycznych, nie tylko w Polsce, ale w prawie każdym państwie UE. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli zrobimy dobry wynik, to coś się uda zmienić – stwierdził polityk. Poza tym krytykował „szaleńczą politykę klimatyczną”, walutę euro i politykę migracyjną UE.

"Najpiękniejsze twarze" Konfederacji

Na scenie pojawili się także liderzy list wyborczych - Stanisław Tyszka, Dobromir Sośnierz, Konrad Berkowicz – oraz dwie kandydatki, Anna Bryłka i Ewa Zajączkowska, które Sławomir Mentzen nazywał "najpiękniejszymi twarzami" Konfederacji. Bryłka stwierdziła, że będzie walczyć "przeciwko szaleństwu Europejskiego Zielonego Ładu", zaś Ewa Zajączkowska-Hernik postulowała walkę o bezpieczeństwo Polek i polskich dzieci w Unii Europejskiej. – Jest czas, aby zająć się problemem nielegalnej imigracji i obronić nasze wartości oraz tradycje – stwierdziła.

Czytaj też:

„Niedyskrecje”. Kto będzie nowym Andrzejem Dudą PiS-u? Śledztwo ws. Morawieckiego?Czytaj też:

Szef Gabinetu Prezydenta RP ocenia politykę PiS: Za młodzi na sen, za starzy na grzech