Wojsko wejdzie do szkół. Nowacka i Kosiniak-Kamysz o „nadrabianiu zaległości”

W środę 17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie przeprowadzenia w szkołach zajęć pod nazwą „Edukacja z wojskiem”.

Edukacja z wojskiem. Pilotaż obejmie 3,5 tys. szkół

– Jesteśmy w takim momencie naszej historii, żyjemy w takich czasach, że wszelkie działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo, muszą być podjęte. Bezpieczeństwo to nie jest tylko dobrze uzbrojona armia, to nie jest tylko siła w sojuszach, ale to jest siła społeczeństwa, to jest mądrość społeczeństwa, to jest przygotowanie społeczeństwa – powtarzał Kosiniak-Kamysz.

– Od przedszkolaka do seniora, każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania – dodawał. – Zdajemy sobie sprawę, że nie da się czasem zaległości nadrobić w ciągu jednego roku, ale ruszyliśmy z taką pierwszą wielką ofensywą i przygotowaliśmy program „Edukacja z wojskiem”. Dzisiaj rozpoczynamy wspólnie pilotaż tego programu MEN – ogłaszał.

Szczegóły przedstawiła minister Nowacka. – Ta edukacja musi być ze sobą połączona, stąd ten nasz pilotaż. Pilotaż, który obejmie blisko 3,5 tysiąca szkół w całej Polsce, do którego zapraszamy wszystkie typy szkół. Jedynym wyłączeniem są klasy 8 i klasy 1 [szkół ponadpodstawowych], czyli te, w których odbywa się EDB, która jest realizowana jako program – mówiła.

– Nasz program jest programem, który rozpocznie się 6 maja, zakończy 20 czerwca i młodzież będzie miał 3-godzinne bloki zajęciowe dostosowane do wieku, dostosowane do zainteresowań – zapewniała.

Kosiniak-Kamysz i Nowacka: Podnosimy odporność społeczeństwa

– Podnosimy odporność naszego społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania. Szkoła jest od tego żeby kształcić i rozwijać umiejętności. Trzeba pokazać wojsko w szkole, trzeba uczyć pierwszej pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach – mówił na konferencji wicepremier Kosiniak-Kamysz.

– Ten program służy budowaniu odporności na zagrożenia wśród dzieci i młodzieży. Boimy się rzeczy, których nie znamy, dlatego uznaliśmy z panem premierem, że warto zaprosić żołnierzy Wojska Polskiego do szkół. Ten program będzie dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Ważne jest, żeby młode osoby potrafiły odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia – dodawała Barbara Nowacka.

3-lekcyjne szkolenia mają połączyć teorię i praktykę. Będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych.

