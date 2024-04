Podatnicy za ochronę Jarosława Kaczyńskiego płacili miliony. Ujawniono dokładne sumy

Policjanci pilnujący okolic domu Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie to widok, z którym przez lata oswajali się mieszkańcy stolicy. Jak można się domyślić, tak sumienna ochrona szefa PiS musiała wiązać się ze sporymi wydatkami z budżetu państwa. Dziennikarze „SE” pokazali kwoty za lata 2016-2023.

Miliony na ochronę Jarosława Kaczyńskiego

Dzięki informacjom uzyskanym w Komendzie Stołecznej Policji, „SE” dowiedziało się o kosztach ochrony domu prezesa PiS w 2019 roku. Początkowo wynosiły one zaledwie 151,78 zł. Wraz z przyjściem pandemii koronawirusa kwota ta poszybowała w górę i sięgnęła aż 5 330 272,54 zł.

W 2021 roku za ochronę domu prezesa PiS podatnicy zapłacili 1 592 163,43 zł. W 2022 roku suma ta wyniosła 442 787,74 zł. Wicepremier Jarosław Kaczyński całodobową ochronę policji utracił w 2023 roku.

Kosztowne zabezpieczenie miesięcznic smoleńskich

Policja ochraniała także warszawską siedzibę PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Zaczęło się w 2021 roku, kiedy zapłacono za to 143 843,84 zł. W 2022 roku było to już 264 096,84 zł. Z kolei w 2023 roku podatnicy zapłacili z tego tytułu 289 014,53 zł.

Pilnie strzeżono też obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W kolejnych latach kosztowało to odpowiednio:

2016 rok: 1 174 068,21 zł

2017 rok: 5 098 592,12 zł

2018 rok: 2 368 579,72 zł

2019 rok: 1 429 992,95 zł

2020 rok: 1 391 791,98 zł

2021 rok: 3 936 699,73 zł

2022 rok: 4 526 895,59 zł

2023 rok: 5 048 739,48 zł

Co istotne, podobne uroczystości organizowano w Krakowie. Tam za działania policji również płacono w kolejnych latach spore sumy:

2016 rok: 30 077,28 zł

2017 rok: 296 354,06 zł

2018 rok: 199 590,06 zł

2019 rok: 144 758,60 zł

2020 rok: 133 249,81 zł

2021 rok: 282 829,60 zł

2022 rok: 520 222,72 zł

2023 rok: 591 942,31 zł.

Szef MSWiA o politycznym wykorzystaniu policji

10 kwietnia minister Marcin Kierwiński krytykował swoich poprzedników za podejście do policji. – Skończyły się czasy, kiedy pod Nowogrodzką stały setki policjantów. Skończyły się czasy, kiedy pod willą posła Kaczyńskiego stały setki policjantów. To już nie wróci. Policja nie będzie pracować jako agencja ochroniarska Kaczyńskiego i was, politycy PiS-u – powiedział szef MSWiA.

– Rząd PiS zadłużył Policję na 185 mln złotych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek groził, że nie będzie już można tankować samochodów policyjnych na karty. Ale na ochronę posła Kaczyńskiego i jego imprez pieniądze zawsze były – 35 mln zł na to wydali przez ostatnie osiem lat. To jest skala upadku, o którym mówimy – dodawał.

