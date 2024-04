Kształt list Lewicy do PE. Biedroń o starcie „dream teamu”

W poniedziałek Robert Biedroń był pytany w TVP Info o kształt list Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Powiedział, że w tej kampanii wyborcy zobaczą „Lewicę jakiej nie widzieli, Lewicę marzeń”. Zapowiedział, że z jej list wystartuje dwóch byłych premierów. Dodał, że chęć startu potwierdzili byli premierzy, Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz.

Belka i Cimoszewicz na listach Lewicy do Parlamentu Europejskiego?

– Marzę o tym, by obaj panowie wystartowali z naszych list. Decyduje o tym zarząd partii. Gdybym szukał „dream teamu”, to obok naszych liderek, kobiet, a będzie ich bardzo wiele, marzę o tym, by byli to panowie Cimoszewicz i Belka – zaznaczył współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Wcześniej wspomniał, że ma ogromny szacunek do Leszka Millera, ale były premier podjął decyzję o rezygnacji z życia publicznego.

Leszek Miller już rok temu ogłosił, że upływająca kadencja europosła będzie jego ostatnią. Po tej deklaracji dostawał telefony z pytaniami, czy należy ją traktować na serio. – Odpowiadałem, że tak, więc nikt nie prowadził później ze mną żadnych rozmów na temat ewentualnego startu – powiedział „Rzeczpospolitej”. – Z żoną sporządziliśmy dwa arkusze. Na jednej kartce są nazwiska osób, które mieliśmy odwiedzić i nigdy nie znaleźliśmy na to czasu. Na drugiej są miejscowości, do których nigdy nie dojechaliśmy. To jest nasz plan na najbliższe lata – dodał w rozmowie z dziennikiem.

Na początku kwietnia jeden ze współprzewodniczących Lewicy ujawnił, że Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka dostali propozycję startu z list Lewicy w wyborach do europarlamentu. Takiej oferty nie dostał Leszek Miller, ze względu na analizę jego wypowiedzi w mediach w ostatnich latach. Potwierdzony został start Andrzeja Szejny.

W kontekście Joanny Scheuring-Wielgus Czarzasty przyznał, że „rozmowy nie były prowadzone do wyborów samorządowych”. Poruszony zostanie również temat ewentualnego startu Adriana Zandberga w wyborach europejskich.

Czytaj też:

Kto wygra wybory do PE? Zwycięzca sondażu z ogromną przewagą nad resztą partiiCzytaj też:

Do eurowyborów koalicja rządząca pójdzie osobno. „PSL postawiło się Tuskowi”