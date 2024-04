Zaskakujący sondaż. Konfederacja otarła się o podium

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie wśród 1074 Polaków (którzy ukończyli 18 lat). W dniach 18-19 kwietnia zapytano respondentów, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory do Sejmu zorganizowano 21 kwietnia. Przeprowadzenie sondażu zleciła redakcja „Super Expressu”.

Na pierwszym miejscu znalazła się Zjednoczona Prawica, która o nieco ponad 0,4 proc. wyprzedziła Koalicję Obywatelską.

Trzecia Droga na 3. miejscu. Tuż za nią Konfederacja

Tak przedstawiają się wyniki badania:

Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska i Partia Republikańska), na którą głos oddałoby 32,77 proc. respondentów, Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Ruch Samorządowy Tak dla Polski) – 32,31 proc., Trzecia Droga – 11,17 proc. głosów, Konfederacja – 9,64 proc., Lewica – 9,23 proc.

Oznacza to, że ugrupowanie, które charakteryzuje eurosceptycyzm, prawicowy światopogląd i kapitalistyczne podejście do gospodarki zbliża się do Trzeciej Drogi, której poparcie topnieje.

Sondaż IBRiS

Warto porównać to z sondażem Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Jego wyniki opublikował na początku kwietnia Onet (nieco ponad dwa tygodnie temu).

Także tutaj respondentom zadano pytanie o wybory parlamentarne. 30,5 proc. badanych wskazało tutaj na KO, na ZP – 29 proc., a na Trzecią Drogę – 11,8 proc. (w stosunku do badania Pollster widać więc spadek na poziomie nieco ponad 0,6 proc.). Poza podium znalazła się natomiast Lewica – 9,5 proc. i Konfederacja – 8,4 proc. (w badaniu przeprowadzonym między 18-19 kwietnia widać więc wzrost o ok. 1,2 proc.).

A jak wyglądało to przykładowo w styczniu? W połowie miesiąca Centrum Badania Opinii Społecznej opublikował wyniki sondażu, który pokazywał 29-procentowe poparcie dla KO – i takie samo w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Za PiS-em uplasowała się Trzecia Droga – 10 proc., a następnie Konfederacja – również 10 proc. i Lewica – z wynikiem 7 proc.

Niedawno odbyła się II tura wyborów samorządowy 2024. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali, kto rządził będzie Poznaniem, Gdynią, Częstochową, a także m.in. Kielcami.

