Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kiedy się odbędą?

W czerwcu 2024 roku wybierzemy nowych przedstawicieli do Europarlamentu. To największe tego rodzaju wybory demokratyczne ponad podziałami. Obywatele Unii Europejskiej wybierają 700 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie tego rodzaju wybory odbyły się w 2019 roku.

Co te wybory oznaczają dla nas, Polaków? Kiedy się odbędą i kogo będziemy wybierać?

Na czym polegają Eurowybory?

Eurowybory to jedyne tego rodzaju wybory międzynarodowe, w których obywatele Unii Europejskiej wybierają w sposób demokratyczny posłów i posłanki, którzy będą reprezentować ich interesy. Muszą odbyć się w ciągu czterech dni, od czwartku do niedzieli.

Obywatele Unii Europejskiej mogą głosować i kandydować w wyborach we własnym kraju lub w kraju UE, w którym mieszkają. Głos każdego z nas ma znaczenie, dlatego że to my, zwykli obywatele, wybieramy ludzi, którzy będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim.

Kiedy odbędą się wybory do Europarlamentu?

Wybory do Europarlamentu odbędą się w różnych krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca. W Polsce głosować będziemy w niedzielę 9 czerwca. Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego podpisał prezydent Andrzej Duda.

Kogo będziemy wybierać do Europarlamentu?

W Polsce wybierzemy 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosować będziemy na przedstawicieli partii krajowych, ale po wyborach posłowie i posłanki najczęściej przystępują do partii ponadnarodowych.

Głosowanie w Polsce odbywa się według systemu proporcjonalnego, a głosy przeliczane są na mandaty metodą d'Hondta. Metoda ta jest stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi.

