Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile posłów wybieramy?

Przed nami wybory do Europarlamentu. Już w czerwcu pełnoletni Polacy uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawa wyborcze, ruszą do urn wyborczych, by wybrać posłów i posłanki, którzy będą nas reprezentować przez kolejne 5 lat.

Eurowybory 2024. Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczną się 6 czerwca i potrwają do 9 czerwca. Przez cztery dni obywatele UE wybiorą 720 posłów, którzy będą decydować o budżecie i podejmować decyzje ustawodawcze przez następne lata. W różnych krajach głosowania odbędą się w innych dniach. Na mocy rozporządzenia podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę Polacy ruszą do urn wyborczych 9 czerwca.

Eurowybory 2024. Ilu posłów będziemy wybierać?

W wyborach do Europarlamentu Polacy wybiorą 53 posłów. Liczba posłów wybieranych w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest uzależniona od liczby ludności każdego państwa członkowskiego oraz od zasady proporcjonalnej reprezentacji. W praktyce liczba posłów z danego kraju może się różnić w zależności od jego wielkości i liczby ludności.

Jeszcze do niedawna w Parlamencie Europejskim zasiadało 705 posłów. UE podjęła jednak decyzję, że na kadencję 2024-2029 liczba posłów zostanie powiększona do 720.

Eurowybory 2024. Czym zajmują się posłowie?

Przedstawiciele wyłonieni w czasie wolnych demokratycznych wyborów zasiądą w Europarlamencie na kolejnych pięć lat. Będą tworzyć akty prawne, zatwierdzać budżet Unii Europejskiej, mianować komisarzy czy wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego i jest wybierany na połowę kadencji, czyli dwa i pół roku.

Czytaj też:

Eurowybory 2024. Co to jest parlament Europejski i czym się zajmuje?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Obajtek kandydatem? Polacy oceniają