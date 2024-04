Ukraina zawiesza niektóre usługi konsularne. Kosiniak-Kamysz: Nie dziwię się

Ukraina zmienia podejście do mobilizacji, która obejmie teraz znacznie większą grupę mężczyzn. Co więcej, zależy jej na uszczelnieniu całego procesu z naciskiem na osoby przebywające poza granicami kraju.

Jednym z ruchów w tym kierunku jest decyzja Kijowa, że mężczyźni w wieku poborowym, którzy będą chcieli uzyskać paszport lub przedłużyć jego ważność, będą mogli zrobić to jedynie na terenie kraju. Wraz z tym zdecydowano się na tymczasowe zawieszenie usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym.

Kosiniak-Kamysz o zmianach w mobilizacji w Ukrainie

Do zmian odniósł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie dziwie się, że minister spraw zagranicznych Ukrainy podjął taką decyzję – powiedział polityk na antenie Polsat News.

I dalej. – Ukraińskie władze robią wszystko, żeby dostarczyć nowych żołnierzy na front, bo potrzeby są ogromne – ocenił wicepremier.

– Myślę, że wielu naszych rodaków było i jest zbulwersowanych, gdy widzą w kawiarniach młodych ukraińskich mężczyzn i słyszą o tym, ile wysiłku kosztuje nas pomaganie Ukrainie – usłyszeliśmy.

Kosiniak-Kamysz: To jest obywatelski obowiązek

Kosiniak-Kamysz stwierdził także, że „nie dziwi się Ukraińcom, którzy są na froncie, że mają uzasadnione pretensje do swoich rówieśników, którzy rozpierzchli się po świecie”.

Jak przypomniał wicepremier, Polska miała już dawno temu sugerować Ukrainie, że jest w stanie pomóc we wskazaniu tych, którzy są objęci obowiązkiem wojskowym i powinni udać się do Ukrainy. – To jest obywatelski obowiązek – podkreślił i dodał, że forma ewentualnej pomocy w tym zakresie zależy od strony ukraińskiej.

Ukraina częściowo zawiesza usługi konsularne

O wszczęciu procedury dotyczącej zawieszania przedłużania dokumentów mężczyzn w wieku poborowym poinformował we wtorek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. „Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec ojczyzny” – napisał w mediach społecznościowych.

I dalej. „Wczoraj zarządziłem podjęcie działań mających na celu przywrócenie uczciwych postaw wobec mężczyzn w wieku poborowym na Ukrainie i za granicą. To będzie sprawiedliwe” – przekazał.

Czytaj też:

Tylko co 10. Ukrainiec zarabia powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Decyzja o wstrzymaniu usług konsularnych wielu zmusi do wyjazduCzytaj też:

Amerykańska pomoc dla Ukrainy. „Dziwne rzeczy zaczęły się dziać w Europie”