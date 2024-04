Wybory do Parlamentu Europejskiego. Znamy kandydatów Koalicji Obywatelskiej

9 czerwca ruszymy do urn wyborczych, by oddać głos na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Głosować mogą wszyscy pełnoletni obywatele, którzy posiadają czynne prawa wyborcze.

W eurowyborach wybierzemy łącznie 53 europosłów. Zasiądą oni w Parlamencie Europejskim, będą decydować o budżecie, brać udział w procesach ustawodawczych, mianować komisarzy, wybierać Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zadaniem polskich europosłów będzie również dbanie o nasze interesy w ramach Unii Europejskiej.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego

Znamy już kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Na listach znaleźli się m.in. Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Borys Budka, Bogdan Zdrojewski czy Bartłomiej Sienkiewicz.

Kandydaci KO do PE, okręg nr 1 – woj. pomorskie:

Janusz Lewandowski Magdalena Adamowicz Jacek Bendykowski Iwona Mielewczyk Piotr Wittbrodt Grażyna Brylowska Mirosław Kurek Wiktoria Krezymon Jakub Wróbel Maciej Bona

Kandydaci KO do PE, okręg nr 2 – woj. kujawsko-pomorskie

Krzysztof Brejza Jacek Gajewski Iwona Kozłowska Włodzisław Giziński Katarzyna Zarębska Iwona Ogonowska Krzysztof Heckert Aleksandra Chmarzyńska Ewa Madej Juliusz Młodecki

Kandydaci KO do PE, okręg nr 3 – woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie:

Jacek Protas Tomasz Frankowski Anna Wojciechowska Alicja Łebkowska-Gołas Małgorzata Bochniarz Magdalena Milbrat-Pyżyńska Marek Tyszkiewicz Ireneusz Weryk Anna Naszkiewicz Anna Augustyn

Kandydaci KO do PE, okręg nr 4 – Warszawa i osiem podwarszawskich powiatów:

Marcin Kierwiński Hanna Gronkiewicz-Waltz Kamila Gasiuk-Pihowicz Joanna Kamińska Michał Szczerba Krystyna Demska-Olbrychska Andrzej Rozenek Joanna Staniszkis Patryk Luboiński Olga Radwan

Kandydaci KO do PE, okręg nr 5 – woj. mazowieckie bez Warszawy i ośmiu powiatów podwarszawskich:

Andrzej Halicki Leszek Ruszczyk Marzena Cendrowska Tomasz Araszkiewicz Magdalena Kielewicz-Kaczyńska Krystyna Hausman-Manista Marcin Podsędek Monika Kłodawska Mirosław Kaznowski Łukasz Jankowski

Kandydaci KO do PE, okręg nr 6 – woj. łódzkie:

Dariusz Joński

Joanna Skrzydlewska

Maciej Kozakiewicz

Małgorzata Pingot

Arkadiusz Jaksa

Danuta Zakrzewska

Konrad Wiśniewski

Konrad Wilczyński

Katarzyna Menke

Hanna Gill-Piątek

Kandydaci KO do PE, okręg nr 7 – woj. wielkopolskie:

Ewa Kopacz Michał Wawrykiewicz Marcin Bosacki Anna Gramza-Michałowska Piotr Łuszczykiewicz Andrzej Rataj Rafał Duchniewski Anna Nowak Agata Rezgui Kevin Maliński

Kandydaci KO do PE, okręg nr 8 – woj. lubelskie:

Marta Wcisło Krzysztof Grabczuk Małgorzata Gromadzka Michał Krawczyk Krzysztof Bojarski Bożena Lisowska Maciej Buczyński Jerzy Wrzesień Michał Zimowski Beata Krzewińska

Kandydaci KO do PE, okręg nr 9 – woj. podkarpackie:

Elżbieta Łukasiejewska Jolanta Kazimierczak Teresa Kubas-Hul Jacek Wiśniewski Aneta Krajewska Antoni Pikul Marek Przywalny Zbigniew Trębacz Józef Podyma Renata Butryn

Kandydaci KO do PE, okręg nr 10 – woj. małopolskie i świętokrzyskie:

Bartłomiej Sienkiewicz Małgorzata Wyrwik-Grzywna Jagna Marczułajtis-Walczak Sylwia Saliwńska Małgorzata Mękal Magdalena Majka Wojciech Zwierzchowski Artur Kozioł Jacek Witka Marek Sowa

Kandydaci KO do PE, okręg nr 11 – woj. śląskie:

Borys Budka Mirosława Nikiel Łukasz Kohut Krystyna Szumilas Wojciech Król Katarzyna Stachowicz Bartłomiej Sabat Grażyna Kulig Przemysław Witek Krzysztof Gadowski

Kandydaci KO do PE, okręg nr 12 – woj. dolnośląskie i opolskie:

Bogdan Zdrojewski Andrzej Buła Sylwia Bielawska Danuta Jasłowiecka Jarosław Duda Emilian Bera Piotr Drzewiecki Edyta Owczarek-Pręda Urszula Osipińska Anna Żabska

Kandydaci KO do PE, okręg nr 13 – woj. zachodniopomorskie i lubuskie:

Bartosz Arłukowicz Elżbieta Polak Izabela Piotrowicz Witold Pal Urszula Panka Katarzyna Osos Robert Dowhan Anna Pastusiak Karolina Siwek Wiktor Tołoczko

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ilu posłów wybieramy?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak często się odbywają?