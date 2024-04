Falstart polityka Konfederacji. Miasto musiało zdejmować ponad 100 plakatów wyborczych

Choć mówi się, że wybory do Parlamentu Europejskiego nie rozpalają wyborców tak bardzo jak parlamentarne i samorządowe, to zdecydowanie nie odnosi się to do wybieranych. Przedstawiciel Konfederacji tak palił się do walki o miejsce w Brukseli, że zaliczył potężny falstart. Rozwiesił swoje plakaty, zanim jeszcze zebrał podpisy i zanim ruszyła kampania.

Warszawa. Polityk Konfederacji zalicza falstart w wyborach do PE

Z powodu jego pochopnej decyzji, miasto musiało usunąć ponad 100 wielkoformatowych banerów z wizerunkiem polityka. W komunikacie Zarządu Dróg Miejskich Warszawy podkreślano, że plakaty wyborcze powieszono bez jakichkolwiek zezwoleń. W komunikacie dodano nawet, że stanowiły przez to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Urzędnicy prowadzący profil ZDM w Warszawie pozwolili sobie w tym miejscu na drobny żart. Zwrócili uwagę, że ostatnie zebrane plakaty Konfederaty pochodzą z obu przyczółków mostu pieszo-rowerowego. Postanowili przypomnieć swój apel: „Nie róbmy polityki, budujmy mosty”.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w czerwcu. Do urn wyborczych ruszą przedstawiciele wszystkich krajów stowarzyszonych w ramach Unii Europejskiej, także Polacy. Głosować będziemy w niedzielę 9 czerwca.

Kto może startować do Europarlamentu?

Kandydatem na europosła może zostać osoba, która:

ma ukończone 21 lat

jest obywatelem Polski lub obywatelem UE

ma prawo do wybierania w tych wyborach;

nie jest pozbawiona praw publicznych i wyborczych

od przynajmniej pięciu lat mieszka w Polsce lub na terenie kraju znajdującego się w Unii Europejskiej

Ile zarabia europoseł?

Posada w Europarlamencie to nie lada gratka. Miesięczne podstawowe wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego wynosi 10 075,42 euro brutto przed opodatkowaniem. To ponad 40 tysięcy złotych. Dla porównania polski poseł otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 9892,30 zł brutto.

