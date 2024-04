Marek Suski inwigilowany Pegasusem. Poseł skomentował doniesienia

Informację o wezwaniu Marka Suskiego potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar informował wcześniej, iż wśród 31 wezwanych są osoby, które albo były inwigilowane, albo w ich przypadku istnieje „przekonanie graniczące z pewnością”, co do użycia wobec nich Pegasusa.

Marek Suski pisze o Pegazusie. Zadaje pytania

Poseł PiS w sobotę 27 kwietnia odniósł się do sprawy za pośrednictwem platformy X. „Podobno prokurator Nowak ujawnił, że zostałem wezwany na przesłuchanie w sprawie tzw. »Pegazusa«. To bardzo ciekawe. Czy pan prokurator ujawnił wszystkie nazwiska czy tylko wybrane? Minister Bodnar mówił, że sprawa ujawnienia nazwisk to sprawa osób wezwanych na przesłuchania” – pisał Suski.

„Wobec tego powstaje pytanie: Czyli jeśli Pan prokurator ujawnia nazwiska to łamie zalecenie ministra? Pytam ministra Bodnara: co Pan na to? Czy zmienił Pan zdanie i zalecił Pan podawanie wszystkich nazwisk czy tylko niektórych?” – pytał polityk.

„A jeśli nie zalecił Pan podawania nazwisk wezwanych na przesłuchania prokuraturze, to czy wyciągnie Pan konsekwencje wobec prokuratora działającego wbrew zaleceniom?” – dociekał dalej.

„Panie Bodnar czy za pośrednictwem prokuratury prowadzi pan grę polityczną a prokuratura pod pana nadzorem jest narzędziem walki politycznej? A może prokurator prowadzi własną grę polityczną? Oczekuję odpowiedzi od Pana ministrze Bodnar i wyjaśnień od premiera Tuska” – pisał Suski na X.

Suski zapytany o Pegazusa. Niespodziewana odpowiedź

Z pytaniem o tę kwestię do polityka PiS zwrócili się też dziennikarze Onetu. Odpowiedź, którą otrzymali, nie dotyczyła jednak tematu Pegasusa. „Dziś Prawo i Sprawiedliwość debatuje jakiej unii chcemy. W nadchodzących wyborach rozstrzygną się losy Polski na przyszłe pokolenia. Czy będziemy państwem demokratycznym i suwerennym, czy Polska będzie podporządkowana interesom silniejszych. Obrona Polski przed szkodliwymi dla nas, ale także dla większości narodów najważniejszą sprawą nadchodzących wyborów” – pisał poseł.

Czytaj też:

Kaczyński przed komisją ds. Pegasusa. „Intelektualna orka prezesa”Czytaj też:

Dziennikarz TVP przedstawił swoją teorię dot. Pegasusa. Krystyna Pawłowicz zachwycona