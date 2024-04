Kreml komentuje wypowiedź Dudy. „Polska zawsze stara się wyprzedzić wóz”

Od kilku dni w polskiej polityce trwa dyskusja po tym, jak prezydent Andrzej Duda wyraził gotowość do przechowywania na terytorium Polski broni nuklearnej w ramach programu Nuclear Sharing. – Jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, żeby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi – stwierdził polski prezydent w rozmowie z „Faktem”.

Rzecznik Kremla komentuje wypowiedź Dudy o Nuclear Sharing

O wypowiedź polskiego prezydenta w rozmowie na kanale pierwszego programu rosyjskiej telewizji państwowej był pytany rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

– Polska zawsze stara się wyprzedzać jadący wóz i wydaje mi się, że oświadczenie Dudy wywołało nawet strach w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w kilku stolicach europejskich, ponieważ pospieszyli oni z oświadczeniem, że nie mają takich planów – podkreślił Pieskow, odnosząc się m.in. do oświadczenia amerykańskiego Departamentu Stanu na ten temat. Pieskow. Rzecznik Kremla wyraził też przekonanie, że takie oświadczenia o broni jądrowej „demonstrują tok myślenia” kierownictwa europejskich państw.

Kreml straszy ewentualnym odwetem

Wcześniej do potencjalnego udziału Polski w programie Nuclear Sharing odniósł się Siergiej Riabkow, wiceszef rosyjskiego MSZ. – Rozszerzanie praktyki wspólnych misji nuklearnych NATO, niezależnie od tego, kto stanie się tym krajem lub tymi krajami, które mogą dołączyć do tych, które już uczestniczą w tej praktyce, ma charakter czysto destabilizujący, a w istocie zagrażający – stwierdził w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS.

I dalej. – Dlatego wszyscy politycy, którzy teraz z własnych powodów z entuzjazmem dyskutują o takim programie w Polsce i za granicą, muszą zrozumieć: zmiany w tym kierunku nie wzmocnią bezpieczeństwa Polski, ale takie obiekty na pewno staną się dla nas priorytetowym celem wojskowym – ostrzegł Siergiej Riabkow.

Także sam Pieskow już wcześniej komentował wypowiedź Dudy, strasząc ewentualnym rosyjskim odwetem.

