Tusk reaguje na sprawę Obajtka. „Nie jestem mścicielem”

W poniedziałek Onet informował, że z powodu działalności byłego szefa spółki córki Orlenu OTS (Orlen Trading Switzerland) koncern stracił nawet 1,6 mld zł.

Na wtorkowej konferencji prasowej Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk mówił o postępowaniach karnych dotyczących Orlenu.

– Jedna ze spraw wymagająca bezwzględnego rozliczenia jest sprawa Orlenu z prezesem Obajtkiem na czele, ale i całą strukturą zarządczą – zaznaczył. Tłumaczył, że jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, w tym energetycznego.

Donald Tusk o sprawie Obajtka. Mówił o skutecznym rozliczeniu

„Nie jestem mścicielem. Jestem premierem demokratycznego rządu w dużym europejskim kraju. Moim zadaniem jest zapewnienie niezależności sądu i prokuratury. Moim celem jest, aby niezależne sądy i prokuratura skutecznie rozliczyły polityków. Nie na mój rozkaz, ale na podstawie prawa” – pisał w serwisie X.

twitter

Sprawą Orlen Trader Switzerland zajmie się Prokuratura Regionalna w Warszawie. Małgorzata Adamajtys oceniła, że „osoba, która stała na czele spółki, jako prezes zarządu OTS, nie powinna się w ogóle na czele tej spółki się znaleźć”. Adamajtys dodała, że w prokuraturze jest około 21 innych postępowań dotyczących Orlenu, które zostały już zainicjowane.

Poseł KO Michał szczerba poinformował we wtorek, że były szef PKN Orlen obecnie ma przebywać poza Polską. W rozmowie z TVP Info stwierdził, że nawet jeśli Daniel Obajtek wystartuje z list PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uda mu się uzyskać mandat, to straci immunitet. – Jego immunitet zostanie natychmiast uchylony, by były prezes Orlenu był do dyspozycji w tych wszystkich sześciu postępowaniach prokuratorskich, które się teraz toczą – stwierdził.

Prestiżowy portal „Politico” we wtorek 30 kwietnia opublikował artykuł na temat rozliczania PKN Orlen przez koalicję rządzącą. Europejscy czytelnicy mogli poznać okoliczności walki Donalda Tuska z Danielem Obajtkiem.

Czytaj też:

Obajtek zapowiada bezrobocie i upadek firm. „Tusk chce przypodobać się Brukseli”Czytaj też:

Obajtek odpowiedział Tuskowi ws. Samera A. „Szuka Pan afer tam, gdzie ich nie ma”