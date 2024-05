Konfederacja zagraża Kaczyńskiemu. PiS potrzebuje „swojego” Hołowni

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Lewica i Koalicja Obywatelska obawiają się, że młodzi wyborcy i kobiety mogą nie pójść do urn. Wśród wyborców jest przekonanie, że wybory do PE nie mają dużego znaczenia, ponieważ nie decydują o układzie sił w Polsce. Politycy opozycji obawiają się, że może to zniechęcić wyborców do udziału w głosowaniu. W tym układzie mogą skorzystać politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. To wyborcy tych partii są bardziej zmotywowani i oddani.

– Politycy PiS mówią: „my nie chcemy Zielonego Ładu itp”., a politycy Konfederacji mówią: „ale zaraz, przecież podpisaliście te wszystkie zobowiązania, to jak możecie być wiarygodni?” – ocenia Michał Kolonko.