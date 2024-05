Kaczyński przelicytował Tuska. Będziemy bogatsi nie tylko od Brytyjczyków, ale i od Niemców?

Słowa Jarosław Kaczyńskiego z Kielc zabrzmiały jak nawiązanie do obietnicy Donalda Tuska, złożonej zaledwie dzień wcześniej. Premier pisał na platformie X o konsekwencjach brexitu. „Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 25 rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii!” – informował.

Kaczyński o rozwoju Polski

Kaczyński podczas swojego wystąpienia poruszył ten sam temat i podkreślał, że do rozwoju potrzebne jest aktywne państwo. – Państwo musi być rzeczywiście instytucją wpływającą na rozwój, na jego kierunek, by służył wszystkim obywatelom. To musi być rozwój gospodarczy i społeczny. To ma być rozwój dla dobrego życia Polaków. To musi być zadanie biało-czerwonej drużyny! – podkreślał.

– 8 lat naszych rządów pokazało, że można tą drogą iść i to iść skutecznie. Wiem, że dzisiaj niektórzy próbują przedstawić nasze rządy jako rządy najróżniejszych niepowodzeń, w gruncie rzeczy jednego wielkiego niepowodzenia. Ale zajrzyjcie państwo do międzynarodowych statystyk. I zobaczycie państwo, że to był naprawdę świetny okres dla Polski, że zaczęło się mówić o polskim modelu rozwojowym. I teraz zapytajmy, czy ci, którzy dziś są u władzy, kontynuują to – mówił prezes PiS.

Kaczyński o „oszustwie wyborczym”

– Bo przecież zapowiadali w kampanii wyborczej po prostu cuda. Zapowiadali, że kierunek ten zostanie nie tylko podtrzymany, ale też zradykalizowany, przyspieszony. 60 tysięcy złotych bez podatku, połowa cen za energię, jeśli tylko Tusk byłby premierem. 5,19 zł za benzynę, to, można powiedzieć, są takie symbole, ale także różnego rodzaju podwyżki płac, cała opowieść, o ile nam będzie lepiej pod ich rządami – wyliczał Kaczyński.

– I to wszystko szybko, w 100 dni. Te 100 dni dawno minęło. Są plany na kolejne lata, nie widać tam już 60 tysięcy złotych, mówię o planach finansowych, wolnych od podatku – dodawał. – To wszystko było jedno gigantyczne oszustwo. Jedno gigantyczne oszustwo, które w istocie oznaczało, że te wybory nie były prawdziwym aktem demokracji, tylko były wielką manipulacją, jeszcze raz powtórzę to słowo, były wielkim oszustwem – oceniał.

Kaczyński: Polacy będą wyraźnie bogatsi niż Niemcy

– To nie jest tak, że oni tylko nie wykonują tego, co zapowiadali. Oni robią przeciw polskiemu rozwojowi dużo, dużo więcej. Polski rozwój miał być przyspieszony i zabezpieczony przez wielkie inwestycje. Tu symbolem stało się CPK. Pamiętajcie państwo, że to nie tylko symbol – zwracał uwagę Kaczyński.

– Działanie CPK, gdyby powstało, pozwoliłoby przyspieszyć nasz wzrost w ciągu każdego roku o 1-2 proc. Ktoś powie, że to niewiele, ale jakby to dodać, to daje łącznie przy procencie składanym około 60 proc. A wiecie państwo, co by to oznaczało? Że będziemy wyraźnie bogatsi niż dzisiejsze Niemcy, gdyby to wychodziło. I oni wszystko robią, żeby to nie wyszło! – grzmiał lider PiS

– Bo to nie chodzi tylko o CPK, to chodzi o atom, o Odrę, o Świnoujście, o inne wielkie, także te zagraniczne, inwestycje. Oni chcą na cudze zlecenie zatrzymać rozwój Polski i my na to nie możemy pozwolić. I te wybory s.ą o tym, te wybory mogą ich powstrzymać, ale pod jednym warunkiem, że zwyciężymy! – podkreślał polityk.

Czytaj też:

To on ma „klucz do Kaczyńskiego”? „Jest na mnie pogniewany, nazwał mnie Urbanem”Czytaj też:

Mateusz Morawiecki wyszedł przed szereg? Zastanawiające słowa polityka PiS