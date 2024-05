„Uczcił” polską flagę, paląc europejską. Janusz Korwin-Mikke znów szokuje

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono ustawą z 20 lutego 2004 roku. Data obchodów tego święta oczywiście nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. To także kontra wobec praktyki z czasów PRL, kiedy właśnie w tym dniu zdejmowano wywieszane dzień wcześniej flagi państwowe, by nie były one eksponowane podczas Święta Konstytucji 3 Maja,zniesionego przez władze komunistyczne. W wolnej Polsce flagi dumnie wiszą przez całe trzy dni.

Dzień Flagi. Jak oddać szacunek narodowym barwom?

Również 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto państwowe ustanowione w 2002 roku, a więc dwa lata wcześniej niż Dzień Flagi. Inicjatywę ustanowienia święta podjął Senat, a jego uzasadnieniem ma być uznanie wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Istotne jest, by 2 maja oraz przy każdej innej okazji pamiętać o należnym szacunku dla flagi. Jeśli jest eksponowana publicznie, to musi mieć czyste i czytelne barwy. Nie może być też pomięta lub postrzępiona. Warto pamiętać, że na terenie Polski flaga ta ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Nie może być eksponowana podczas silnego wiatru czy śnieżycy, nie powinna też dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.

Korwin-Mikke pokazuje płonącą flagę UE

Nie trzeba chyba dodawać, że szacunku dla polskiej flagi nie okazuje się poprzez niszczenie lub brak poszanowania dla innych flag. Na taki prowokacyjny gest zdecydował się słynący z kontrowersji polityk skrajnej prawicy, Janusz Korwin-Mikke. Były poseł Konfederacji zamieścił na platformie X swoje zdjęcie przy płonącej fladze Unii Europejskiej.

„Dziś obchodzimy dzień flagi – dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Miłego dnia!” – napisał w czwartek 2 maja w południe.

