Prezydent stanowczo o CPK podczas obchodów Trzeciego Maja. „Nie dajmy się zwieść”

W piątek z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja Andrzej Duda zabrał głos na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent w swoim przemówieniu mówił szeroko o polskiej suwerenności i niepodległości.

– Trzy dni maja – Majowa jutrzenka, Święto pracy, Dzień polskiej flagi oraz Polonii i Polaków za Granicą – to wielki maraton patriotyczno–historyczny, pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może przede wszystkim, patrząc przez pryzmat naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy czy dokąd powinniśmy zmierzać – wskazywał Andrzej Duda.

Prezydent o modernizacji armii i inwestycjach

Prezydent podkreślał też znaczenie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślał potrzebę modernizacji polskiej armii.

– Jakie są nasze obowiązki tu i teraz w Polsce? Umacnianie, modernizowanie naszej armii, budowanie bezpieczeństwa. Tak, tym razem, wierzę w to głęboko, robimy to na czas. Polak jest mądry przed szkodą – mówił Andrzej Duda.

Prezydent poruszył też temat innych strategicznych inwestycji.

– Dzisiaj Polska i Polacy czekają na odwagę inwestycyjną – mówił prezydent. – Elektrownie atomowe są nam niezbędne. Z kim trzeba pracować? Z tymi, którzy dobrze to robią – ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi wielkimi sojusznikami, z tymi, którzy przy okazji wspierają nasze bezpieczeństwo, którzy będą umieli także strzec swoich tajemnic, które nam powierzą – mówił. – Musimy dzisiaj realizować wielkie inwestycje transportowe, handlowe, dla wielu z nas także i turystyczne, po to, byśmy mogli podróżować z Polski na cały świat – przekonywał.

Andrzej Duda o CPK

Prezydent wskazywał, że potrzeba jest w Polsce CPK, żeby nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, Londynu, Paryża, czy Amsterdamu na lotnisko, żeby się przesiąść do dużego samolotu, który poleci na inny kontynent.

– Chcemy polecieć z Polski, chcemy polecieć z naszego lotniska, które zarazem będzie wielkim hubem gospodarczym, wielkim, tętniącym życiem centrum transportu nie tylko polskiego, ale i światowego – zaznaczył. – W najdalsze zakątki świata, do Australii, Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, daleko, daleko, chcemy polecieć stąd, z Polski, z naszego lotniska, które będzie wielkim hubem gospodarczym, wielkim tętniącym życiem centrum światowego transportu, które będzie także ogromnym zapleczem logistycznym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, które będzie mogło przyjąć nie setki, a tysiące żołnierzy w ciągu każdego dnia, jeśli zajdzie taka potrzeba – dodał. – Czy nas na to stać? Tak, zapewniam, że nas na to stać. I terenowo, inwestycyjnie, a przede wszystkim intelektualnie. Nie dajmy się zwieść temu, że można to zastąpić kilkoma mniejszymi portami lotniczymi. Nie można – podkreślił.

Andrzej Duda podkreślał, że Polska dzisiaj bardzo potrzebuje „rozwoju w każdym calu, kontynuacji tego rozwoju, jego rozpędzania i odwagi inwestycyjnej”. – Niech jej nie brakuje – podkreślał Prezydent. – Nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje, czasem takie, które są miliardowe, ale które służą także i strategicznym interesom. Jesteśmy państwem, które na takie inwestycje stać i wreszcie to robimy. Polska na to zasługiwała od dawna – dodał.

Czytaj też:

Polacy o przyszłości CPK. Wyniki sondażu dla „Wprost”Czytaj też:

Tusk z „lekcją” na 3 maja. Pisze o zdrajcach i głupcach