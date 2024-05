Poseł KO marszałkiem województwa śląskiego. Kim jest Wojciech Saługa?

Jak poinformowano na oficjalnym profilu województwa śląskiego na Facebooku, w regionie wybrano nowego marszałka. Został nim Wojciech Saługa, wieloletni poseł, senator, wiceprezydent Jaworzna, a także... marszałek województwa śląskiego z lat 2014-2018.

Wojciech Saługa marszałkiem województwa śląskiego

Wybór Saługi jest wynikiem zawiązania w województwie śląskim koalicji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. On sam poinformował dziennikarzy, że nie zamierza rezygnować z nazwy „koalicja 15 października”, co ma symbolizować kontynuację porozumień politycznych, zawieranych w stolicy przez te same partie.

Co istotne, Saługa jest obecnie posłem na Sejm z ramienia PO. Gdyby objął przewodnictwo nad województwem, musiałby zrzec się mandatu, a w jego miejsce weszłaby kolejna osoba. Prawo do takiej decyzji w ostatnich wyborach uzyskała Katarzyna Stachowicz z Sosnowca. Oficjalnie nie potwierdziła jeszcze żadnego rozstrzygnięcia, ale dziennikarze "Wyborczej" twierdzą, że zdecyduje się na powrót do Sejmu. Była już bowiem posłanką VII kadencji.

Przejście Katarzyny Stachowicz do Sejmu spowoduje oczywiście jeszcze jedną zmianę. Jej miejsce w sejmiku zajmie Adam Lubas, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w Sosnowcu. Swoje miejsce w sejmiku Stachowicz zabezpieczyła 7 kwietnia, zdobywając imponujące 52 394 głosy.

Wojciech Saługa wraca na stanowisko marszałka

Ostatnim razem, kiedy Wojciech Saługa był marszałkiem województwa, jego praca została przedwcześnie przerwana. Doszło do tego po przejęciu władzy w sejmiku przez PiS, co możliwe było dzięki zmianie opcji politycznej przez Wojciecha Kałużę. Tym razem na powtórkę tamtego scenariusza PiS nie ma co liczyć. W 40-osobowym sejmiku KO ma 20 radnych, Nowa Lewica 2, a Trzecia Droga 5.

