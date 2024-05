Waszczykowski nie zrezygnuje z eurowyborów, mimo poważnej choroby. „Hawking żył do 80-tki”

Witold Waszczykowski to były minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, obecnie pełniący funkcję eurodeputowanego. Ze względu na swój stan zdrowia nie może swobodnie się przemieszaczać, ma też poważne kłopoty z mówieniem. W rozmowie z Wirtualną Polską zapewniał jednak, że będzie walczył o kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim. Tłumaczył w wywiadzie, co go motywuje do politycznej aktywności.

Waszczykowski zamierza walczyć o Parlament Europejski

— Ta agresywna, neomarksistowska ideologia i koncepcja zielonego ładu to zamach na wolność Europejczyków. To ograniczanie wyboru budowy czy posiadania domu, samochodu, gotówki w portfelu, a nawet zaglądanie do szafy i talerzy. To są wybory o naszej wolności, państw i obywateli — podkreślał były minister. – Będę tłumaczył jakie zagrożenia dla naszych wyborów obywatelskich przynoszą neomarksistowskie rozwiązania – dodawał.

Zapewniał, że będzie prowadził spotkania z wyborcami, tyle że w mniejszych grupach, ponieważ o ile „umysł pracuje”, to „język jest mniej giętki i to zależy od dnia”. Uspokajał, że ma też asystenta medycznego, który w razie czego wesprze go w trudniejszych momentach.

Waszczykowski mimo choroby chciałby pracować

Polityk przekonywał, że konieczność przedstawiania swojego głosu na piśmie niesie ze sobą pewne plusy. Dzięki takiej formie jego wypowiedzi są precyzyjniejsze i muszą być uwzględniane w sprawozdaniach. Tego typu głos omija też kolejki. Zapewniał, że Parlament Europejski jest przyjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

– Chciałbym jeszcze popracować w PE, nie ukrywam. Sytuacja międzynarodowa robi się bardzo groźna. Nie można być bezczynnym. A moje opinie wielokrotnie się sprawdzały – mówił. — Troszeczkę jestem słabszy niż rok temu. Mam gorsze dni z mówieniem – przyznał.

Waszczykowski: Wkurza mnie, że Tusk wygrał

Podał jednak przykład znanego naukowca, który zmagał się z tą samą chorobą. – Ale weźmy Stephena Hawkinga — on żył prawie do osiemdziesiątki! Jestem pogodzony ze swoją sytuacją. Wkurza mnie tylko to, że Tusk wygrał w październiku. I chcę zrobić wszystko, żeby już nie wygrał – podkreślał Waszczykowski.

