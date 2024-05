Były poseł PiS usłyszał wyrok. Finał głośnej sprawy z korupcją w tle

Katowicka delegatura CBA pod koniec stycznia 2022 roku poinformowała, że na terenie Rybnika (woj. śląskie) mundurowi dokonali zatrzymania członka parlamentu, który na sali sejmowej zasiadał w latach 2005-2011 i 2013-2019. Mundurowi wykonywali polecenie Lubelskiego II Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Finał głośnego zatrzymania. Sąd zdecydował

Jak podawało Centralne Biuro Antykorupcyjne, polityka podejrzewano o „przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej” – wskazywano tu na lata 2016-2018. Poseł miał „powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych i podejmować się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za łapówki”.

W komunikacie podawano także, że były poseł miał przyjmować łapówki, „w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do powołania na stanowiska w spółkach z udziałem Skarbu Państwa”. Podejrzewano go także o „powoływanie się na wpływy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz przekroczeniem uprawnień posła do podejmowania interwencji poselskiej w przedsiębiorstwie państwowym, poprzez wywieranie wpływu na podejmowane przez dyrektora przedsiębiorstwa decyzje”.

Dziennikarze Onetu podają, że przed sądem odpowiadały jeszcze trzy inne osoby. Dwaj mężczyźni usłyszeli wyroki w zawieszeniu. Czwartego uniewinniono.

Sąd uznał, że polityk prawicy jest winny pięciu z sześciu czynów, o którego go podejrzewano. Wśród nich jest m.in. zarzut dot. korupcji (przyjął łapówki od trzech osób, które chciały zająć stanowiska w spółkach podległych Jastrzębskiej Spółce Węglowej). Oczyszczono go natomiast z zarzutu „przyjęcia obietnicy wręczenia korzyści majątkowej od Karola S”. – podaje redakcja portalu. Jak podaje wyborcza.pl, zmieniono też kwalifikację jednego z czynów.

Kara więzienia i grzywna. Wyrok jest nieprawomocny

Jaki wyrok usłyszał były poseł? To kara dwóch i pół roku pozbawienia wolność, a ponadto grzywna – opiewająca na 40 tys. zł (500 stawek dziennych, każda po 80 zł). Decyzją sądu nie może też przez najbliższych osiem lat zajmować stanowisk w organach państwowych, samorządowych i spółkach z udziałem powyżej 10 proc. samorządu czy Skarbu Państwa. Ma ponadto oddać uzyskane korzyści – w wysokości 12,5 tys. zł.

Warto dodać, że wyrok jest nieprawomocny. Poseł może się od niego odwołać. Jak przekazała „Gazeta Wyborcza”, były poseł nie chciał zabierać głosu ws. wyroku, natomiast planuje już apelację. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

– Sąd uznał, że tylko bezwzględna kara pozbawienia wolności w tym wymiarze, skłoni oskarżonego do przemyśleń i do tego, aby w przyszłości takich działań nie podejmował – powiedziała sędzia Agnieszka Bierza, którą cytuje „GW”.

Czytaj też:

Polski sędzia pojechać „odpocząć” w Białorusi. Zamieścił zdjęcie wódkiCzytaj też:

Mężczyzna uciekał z Ukrainy w niezwykłym przebraniu. Udawał kasjerkę Biedronki