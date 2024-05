Co o Obajtku sądzą wyborcy z jego okręgu? „Partia moja, ale on nie za bardzo”

W ostatnich dniach głośno było o zarzucie obecnej władzy pod adresem Daniela Obajtka, dotyczącym utraty 1,5 miliarda złotych za prezesury w Orlenie. – Nie dziwię się, że ucieka przed odpowiedzialnością, prowadząc kampanię z zagranicy – komentował Michał Szczerba, przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej.

Eurowybory 2024. Daniel Obajtek rozpoczął kampanię

Wywołany do tablicy Obajtek odpowiedział mu nagraniem, w którym pokazuje się na stacji kolejki wąskotorowej w Bachórzu na Podkarpaciu. Tam spotkał się z wójtem Dynowa, Wojciechem Piechem. Samorządowiec na portalu Wirtualnej Polski zapewniał, że spotkanie było spontaniczne. – Na Węgrzech jest miejscowość Harta i u nas w gminie Dynów też mamy miejscowość Harta. To się spodobało prezesowi – mówił.

W jego gminie na PiS głosowało w wyborach do Sejmu 65 proc. wyborców. KO poparło tylko 10 proc. Obajtek ma więc teoretycznie łatwą drogę do Parlamentu Europejskiego z tego regionu. – Ja jestem za, będę na niego głosować. On jak prowadził ten Orlen, to mi się podobał. Gość jest spoko – mówiła pani Izabela, u której w niedzielę zjadł polityk.

Lokalny emeryt stwierdził jednak, że wybierze „dwójkę” z listy PiS, zamiast Daniela Obajtka. – Partia, z której startuje moja, ale on nie za bardzo. Rzońcę (Bogdana – red.) znam osobiście, raczej na niego zagłosuję. Na Podkarpaciu powinien być człowiek z naszego regionu, a nie jakiś tam spadochroniarz – podkreślał mężczyzna.

Mieszkanka Dynowa o Obajtku: W Pcimiu przecież był wójtem

– Nic nie było tyle lat, a teraz nagle coś znaleźli. Po co tak szurać, pierwsze to trzeba znaleźć tę winę i wtedy dopiero mówić. Niech sąd to oceni. Kto go będzie karać, może oni będą od razu strzelać? – mówił inny emeryt, oceniając doniesienia o możliwych przewinieniach Daniela Obajtka.

– Nie wiem, czemu on stąd startuje. W Pcimiu przecież był wójtem. Nawet, jak żeśmy zobaczyli to zdjęcie, to żeśmy się śmiali, że stanęli wójt z wójtem – mówiła jedna z zapytanych o zdanie kobiet. Inna dodawała, że ma dość polityków PiS i PO u władzy, wolałaby Konfederację.

Czytaj też:

Daniel Obajtek ma zeznawać ws. afery wizowej. Szczerba zdradził szczegółyCzytaj też:

Czy Daniel Obajtek powinien startować do Europarlamentu? Polacy odpowiedzieli