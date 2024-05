Jarosław Kaczyński reaguje na utratę Podlasia. „Zdrada, takie rzeczy się zdarzają”

Radni sejmiku województwa podlaskiego wybrali nowego przewodniczącego. Chociaż połowa mandatów przypadła tam przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, osiem – Koalicji Obywatelskiej, a sześć – Trzeciej Drodze, najwięcej głosów uzyskał reprezentant ostatniego z ugrupowań.

PiS traci sejmik województwa podlaskiego

Zwycięstwo Cezaremu Cieślukowskiemu zapewniło dwoje radnych PiS – Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Znaleźli się oni wśród 17 osób, które oddały głos na kandydata z koalicji rządzącej, tym samym odbierając szansę na wygraną Wandzie Mieczkowskiej z PiS, która otrzymała 13 głosów.

Nowym marszałkiem województwa podlaskiego został natomiast Łukasz Prokrorym z KO. Zyskał poparcie 16 radnych, w tym Burnos i Malinowskiego, którym z kolei przypadły stanowiska wicemarszałków. Artur Kosicki z PiS otrzymał 13 głosów, a jeden okazał się nieważny.

Jarosław Kaczyński o radnych: Zdrada

Sytuacja na Podlasiu wywołała medialną burzę. Do zdarzeń odnieśli się wybrani politycy, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. O przyczynę utraty sejmiku dziennikarka Onetu Monika Waluś zapytała go na sejmowym korytarzu. – No zdrada, takie rzeczy się zdarzają – odpowiedział.

Wcześniej doniesienia skomentował Jacek Sasin. – To oni zdradzili za stołki swoich wyborców. Wbrew ich woli oddali Podlaskie w ręce koalicji 13 grudnia. Zdrada ma krótkie nogi. Przekonają się o tym szybciej niż im się wydaje – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter), do którego dołączył zdjęcie Burnos i Malinowskiego.

Do przegranej PiS odnieśli się też politycy koalicji rządzącej. „Gratulacje! Podlasie w dobrych rękach!” – napisała posłanka KO Agnieszka Pomaska. „A swoją drogą: brawo Podlasie!” – dodał jej partyjny współpracownik Paweł Kowal.

