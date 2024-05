Premier zdecydował. Oto nowe twarze gabinetu Tuska

Po niecałych pięciu miesiącach od objęcia władzy premier Donald Tusk przeprowadził pierwszą rekonstrukcję rządu. Jego szeregi opuściło czterech ministrów, którzy zdecydowali się kandydować do Parlamentu Europejskiego. O takim ruchu mówiło się od kilku tygodni.

– My jesteśmy tutaj, żeby maksymalnie wykorzystywać możliwości. Liczy się tylko interes państwowy. Nie ma co się doszukiwać jakichś tajemniczych okoliczności. Ministrowie, którzy żegnają się z państwem, wykonali swoje zadania. To był czas rozbijania murów, dzisiaj nadchodzi czas porządkowania – mówił podczas rekonstrukcji premier Donald Tusk.

Tomasz Siemoniak połączy dwie funkcje

Dotychczasowym szefem MSWiA był Marcin Kierwiński. – Stworzyliśmy zespół z pozostałymi wiceministrami i ze wszystkimi osobami, które pracują w ministerstwie na kierowniczych stanowiskach i we wszystkich służbach. Naprawdę dobry zespół do pracy. Z tego punktu widzenia zamyka się pewien rozdział – mówił o jego dymisji sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek.

Jego miejsce zajmie dotychczasowy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także były wicepremier i szef MON. Będzie on łączyć ona te stanowiska. Podobny zabieg pojawiał się już nie raz w poprzednich rządach. – Mam bezgraniczne zaufanie do ministra Siemoniaka. Nie boję się powierzyć mu obu funkcji – zapewnił Donald Tusk

Jakub Jaworowski zastąpi Borysa Budkę

Z ministerialnego stanowiska na rzecz startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zrezygnował także Borys Budka. Otworzy listy na Śląsku. Jego decyzja miała być typowo drużynowa i wiązać się z rezygnacją ze startu Jerzego Buzka i Jana Olbrychta. – Premier zaprosił mnie i zapytał, czy podejmę się tego wyzwania. Oczywiście premierowi się nie odmawia – relacjonował Budka.

Teraz na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych stanie Jakub Jaworowski, były podsekretarz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Trzeba mieć dużo wyobraźni, determinacji i takiego prawdziwego patriotyzmu. Dziękuję – zwrócił się do Jaworowskiego premier.

Była dyrektorka „Zachęty” nową ministrą kultury

Dymisję ze stanowiska ministra złożył także Bartosz Sienkiewicz. W czwartek oficjalnie pożegnał się z mediami zapowiadając nowe czasy. – Od jutra rzeczywistość będzie wyglądała inaczej w Ministerstwie Kultury, dokona się zmiana. Ja idę na urlop bezpłatny czekając, aż pan prezydent zechce podpisać nasze dymisje – mówił.

Miejsce Sienkiewicza w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmie Hanna Wróblewska, historyczka sztuki, kuratorka i była dyrektorka „Zachęty”. – Ja nikogo nie będę musiał do nowej minister przekonywać. Ludzie kultury i sztuki znają ją bardzo dobrze i jestem przekonany, że z pełną satysfakcją przyjmą tę zmianę – mówił premier.

Szef klubu PSL przejmie ministerstwo rozwoju i technologii

Do Brukseli wybiera się także Krzysztof Hetman. To jedyny z odchodzących ministrów, który nie pochodzi z Koalicji Obywatelskiej, a z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Kierownictwo PSL podjęło decyzję, że wszystkie ręce na pokład i na listach muszą się znaleźć najbardziej doświadczeni i posiadający największe kompetencje – tłumaczył.

Zgodnie z koalicyjnym podziałem ministerstw jego miejsce również musiał zająć ktoś z PSL. Nowym ministrem został Krzysztof Paszyk, dotychczasowy przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga. – Człowiek skała – określił go premier.

