Drogi prezent dla Szymona Hołowni. Może kosztować dziesiątki tysięcy

Szymon Hołownia został właścicielem kosztowanego obrazu Piotra Gonzagi Myszkowskiego – ustaliła „Rzeczpospolita”. W rejestrze korzyści pojawił się wpis marszałka Sejmu, w którym poinformował, że jest to dzieło religijne.

Szymon Hołownia dostał prezent od malarza

O to, kto podarował politykowi prezent i jaka jest jego wartość, dziennik zapytał sejmowe Biuro Obsługi Medialnej. W odpowiedzi przekazano jednak, że zgodnie z przepisami posłowie nie muszą ujawniać informacji o darczyńcach i okolicznościach, w których wchodzą w posiadanie kosztowności. Nie wymaga się od nich również wskazania potencjalnej ceny podarunków.

Autor obrazu przyznał jednak, że to on niedawno przekazał Hołowni swoje dzieło. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” poinformował, że marszałek Sejmu pojawił się na wydarzeniu inaugurującym działalność fundacji, która wspiera rozwój talentów młodych ludzi. To tam malarz spotkał lidera Polski 2050, którego jednak poznał lata temu.

Obraz za kilkadziesiąt tys. zł dla marszałka Sejmu

Piotr Gonzaga Myszkowski przyznał, że postanowił podarować politykowi swój obraz, ponieważ od dawna darzył go sympatią, a podczas otwarcia fundacji znów wywarł na nim pozytywne wrażenie. O obecności marszałka Sejmu na wydarzeniu poinformował również w mediach społecznościowych. „To był zaszczyt otworzyć nową fundację z drugą osobą w kraju” – podpisał zdjęcie z Hołownią.

Obraz, o którym polityk poinformował w rejestrze, to współczesna ikona przedstawiająca Matkę Boską, nosząca tytuł „Umilenie”. Jego autor poinformował, że podobne dzieło religijne zostało sprzedane na aukcji za ponad 40 tys. zł. Jak ustalił dziennik, inne obrazy malarza również sprzedawane są za kilkadziesiąt tys. zł, a wartość niektórych z nich przekracza 100 tys. zł.

