PiS weźmie udział w proteście rolników. Kaczyński odwołuje partyjny marsz

Jarosław Kaczyński poinformował, że politycy Prawa i Sprawiedliwości pojawią się na piątkowym proteście rolników w Warszawie. – Nasz dzisiejszy udział w tym marszu jest po prostu wynikiem determinacji – stwierdził w oświadczeniu prasowym.

Kaczyński odwołuje marsz PiS

Prezes PiS przekazał również, że wydarzenie, które miało zostać zorganizowane przez jego ugrupowanie, zostanie odwołane. – Mieliśmy przecież zaplanowany własny marsz, ale doszliśmy do wniosku, że dwa marsze w bardzo nieodległym czasie to jest coś, co pewnie nie wyjdzie. Liczymy, że wyjdzie ten dzisiejszy, a naprawdę nie zależy nam na reklamowaniu tam naszej własnej partii – wyjaśnił.

Kaczyński zapowiedział, że politycy PiS nie wezmą ze sobą partyjnych sztandarów. Nie planują też wygłaszać w trakcie manifestacji przemówień. Mają pojawić się na niej „po prostu jako obywatele”. – Bo przecież wszyscy obywatele otrzymali taką propozycję, żeby wziąć udział w tym marszu – dodał.

Protest rolników w Warszawie

Dzisiejsza manifestacja to kolejny wyraz sprzeciwu wobec tzw. Zielonego Ładu. Prezes PiS podkreślił, że jego ugrupowanie również nie zgadza się z założeniami unijnego pakietu inicjatyw politycznych. – (Weźmiemy udział – red.) z pełnym przeświadczeniem, że to główne hasło: „Precz z Zielonym Ładem” – to jest także nasze hasło – powiedział.

Początek protestu rolników zaplanowano na godzinę 12:00. Tłum zaczął gromadzić się na placu Zamkowym już kilka godzin wcześniej. Uczestnicy będą kierować się w stronę Sejmu, mijając m.in. ulice: Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyską i Aleje Jerozolimskie. Następnie z placu Trzech Krzyży udadzą się wprost pod gmach przy ulicy Wiejskiej. Zgromadzenie zostanie rozwiązane o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Strajk okupacyjny w Sejmie. Jarosław Kaczyński o „sprawie numer jeden”Czytaj też:

Rolnicy pozbawieni przepustek do Sejmu. Wielki protest w centrum Warszawy