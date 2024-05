Prezydent rozmawiał z premierem „w cztery oczy”. „Nie ma potrzeby toczyć boju”

Tematy, które poruszone miały zostać podczas trwającego niespełna godzinę spotkania, to m.in. ustawa kompetencyjna, CPK czy wybory prezydenckie w 2025 roku.

Ustawa kompetencyjna

Jak dowiedzieli się dziennikarze Wirtualnej Polski, Donald Tusk miał w pewnym momencie poruszyć temat tzw. ustawy kompetencyjnej. Miał powiedzieć, że "nie będzie jej respektował". O co w niej chodzi? Jak informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku, prezydent ma mieć wpływ na wybór kandydatur na najważniejsze unijne stanowiska. Rząd ma mu przedkładać propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członka Komitetu Regionów i dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Następnie prezydent w terminie 14 dni ma akceptować, bądź odrzucać kandydatów.

Ustawa ta od początku krytykowana była przez ówczesną opozycję, która wskazywała, że to rząd – według konstytucji to "Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej". Przypominał o tym m.in. Radosław Sikorski w rozmowie z TVN24, po deklaracji Dudy ws. broni jądrowej w Polsce. "Duda się z tym fundamentalnie nie zgadza" – podaje WP. Stoi na stanowisku, że rząd nie może kwestionować decyzji Sejmu w sprawie uchwalonej ustawy.

Jednak w trakcie rozmowy prezydent miał ostatecznie powiedzieć, że nie chce toczyć "wojny" z koalicją u władzy, a także, że "nie ma potrzeby toczyć z nim boju dla samego boju".

CPK

Jak podaje nieoficjalnie portal, powołując się na swoje źródła, szef rządu miał powiedzieć, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być kontynuowany, ale z pewnymi modyfikacjami. Chodzi tu o zakres rozbudowy sieci kolejowej – czytamy. Tusk chce też, by kompetencje pełnomocnika ds. CPK miał resort infrastruktury, a nie rozwoju. Prezydent miał ponoć zgodzić się na wszystko, bo koniec końców zależy mu przede wszystkim na tym, żeby doszło do budowy CPK.

Obietnica prezydenta

Podczas rozmowy Duda miał ponoć zapewniać Tuska, że "nie będzie prowadził obozu politycznego w kontrze" do koalicji. – Nie widzę takiej perspektywy – miał stwierdzić. Dodał, że chodzi mu o "rozwój", "bezpieczeństwo" kraju i "strategiczne interesy" Polski. Nie zależy mu natomiast na "politycznej wojnie".

Wybory prezydenckie 2025

W trakcie 45-minutowej rozmowy pojawić miał się też wątek listopadowych wyborów prezydenckich 2025. Duda miał ponoć powiedzieć, że nie zamierza pomagać ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego w promowaniu kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który miałby zająć jego miejsce. Jednocześnie, zdaniem Dudy, obecnie w partii nie ma polityka, który mógłby zwyciężyć w wyborach z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent ma też nie wierzyć w to, że to były premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem PiS – a takie pogłoski pojawiają się tu i ówdzie. Część polityków prawicy ma wierzyć w to, że to właśnie były prezes Banku Zachodniego WBK (Santander Bank Polska) miałby szanse na zwycięstwo z obecnym prezydentem Warszawy.

Warto w tym kontekście przytoczyć wyniki sondażu United Surveys, przeprowadzonego na zlecenie WP. W opublikowanym w pierwszej połowie kwietnia badaniu respondenci, odpowiadając na pytanie ws. wyborów prezydenckich, najczęściej wskazywali na Trzaskowskiego, który zdobył 29 proc. głosów. Drugie miejsce w sondażu zajął natomiast Morawiecki z wynikiem 22,4 proc.

