Szokujące słowa Żukowskiej o Lisie: Nie ma co go traktować serio

Wśród wpisów udostępnianych przez Tomasza Lisa na jego profilach w mediach społecznościowych często przewijają się materiały poświęcone wojnie na Bliskim Wschodzie. „Większy wysyp skrajnie nacjonalistycznych izraelskich treści niż u Ben Gewira i Smotricza razem wziętych” – skomentował jego internetową aktywność Marcin Łuniewski z „Rzeczpospolitej”.

Anna Maria Żukowska uderza w Tomasza Lisa

Do słów dziennikarza odniosła się Anna Maria Żukowska. „Facet jest po 4 wylewach. Wzięłabym na to poprawkę. Nie ma co go traktować serio” – napisała posłanka Lewicy. Nawiązanie do stanu zdrowia Lisa spotkało się z krytyką dziennikarzy i internautów. „Oburzający wpis. Żenujący” – skomentował były członek KRRiT Krzysztof Luft. W odpowiedzi polityk przyznała, że jej ojciec dwukrotnie doznał wylewów i stwierdziła, że „mogą one znacząco wpływać na funkcje poznawcze”.

Żukowska odpowiedziała też innym komentującym. „Miałam jeden udar. Czy jeszcze powinnam być traktowana poważnie czy już nie?” – zapytała Beata Czuma z Wirtualnych Mediów. „Nie daje Pani sygnałów wskazujących na nagły zachwyt nacjonalizmem, jak Tomasz Lis” – odpowiedziała dziennikarce posłanka.

Tomasz Lis odpowiedział posłance Lewicy

Na wpis Żukowskiej zareagował również sam Lis. „Otóż wylewu nie miałem nigdy (drobiazg), a kogo z nas dwojga należy brać poważnie a kogo nie, pozostawiam szanownej publiczności. PS. Lewicy zaś gratuluję twarzy i kandydatki w wyborach” – napisał. Dwie godziny później dodał kolejną odpowiedź na słowa posłanki.

„Czytam, że Pani Żukowska jest wiceprzewodniczącą komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Rozumiem, że w jej wydaniu te ostatnie nie obejmują prawa do choroby, udaru, udarów i przeżycia ich gdy nie jest się zwolennikiem lewicy, a jak się je przeżyje, to do funkcjonowania w życiu publicznym. O takiej odmianie lewicy jeszcze nie słyszałem” – stwierdził dziennikarz.

