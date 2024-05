Mazurek musiał przeprosić. Po rozmowie z Kohutem pojawiło się sprostowanie

We wtorek, 14 maja gościem Roberta Mazurka w „Porannej rozmowie RMF FM” był ubiegający się o reelekcję europoseł Łukasz Kohut. W trakcie rozmowy polityk przyznał, że chociaż transformacja energetyczna jest potrzebna, to on sprzeciwia się zmuszaniu obywateli do nagłego zastosowania się do tak istotnych zmian.

Pomyłka w programie Roberta Mazurka

Kohut podkreślił, że z tego powodu nie poparł m.in. tzw. dyrektywy budynkowej, która została przyjęta w Parlamencie Europejskim w marcu tego roku. Celem przewidzianych w niej zmian jest zmniejszenie zużycia energii i odejście od paliw kopalnych, w związku z czym wprowadza szereg ograniczeń, takich jak rezygnacja z ogrzewania nowych lokali gazem ziemnym od 2030 roku.

Mazurek stwierdził jednak, że europoseł głosował za przyjęciem wspomnianego aktu. – Niech pan sprawdzi sobie – odpowiedział Kohut. Dziennikarz zapewnił, że informacja została wcześniej zweryfikowana i z dostępnych źródeł wynika, że polityk poparł ten projekt. – Głosowałem przeciwko (...) nie mam z tym żadnego problemu, proszę to sprawdzić – kontynuował europoseł.

Łukasz Kohut mówił prawdę. Stacja przeprasza

Dziennikarz stwierdził jednak, że ma przed oczami stosowne potwierdzenie. – Wygląda na to, że albo się pan mija z prawdą, albo dokumenty się mijają z prawdą – podsumował. Wkrótce na profilu stacji w serwisie X (dawniej Twitter) pojawiło się jednak sprostowanie w tej sprawie.

„Europoseł Łukasz Kohut nie głosował ostatecznie za dyrektywą budynkową w PE. Przepraszamy pana posła za tę pomyłkę, Robert Mazurek i Marcin Walter (wydawca rozmowy)” – napisano. Do przeprosin wieczorem odniósł się polityk. „Doceniam i dziękuję. Wypadałoby jeszcze jutro powtórzyć te słowa w Porannej Rozmowie na antenie RMF FM” – odpowiedział Kohut.

twitterCzytaj też:

Szokujące słowa Żukowskiej o Lisie: Nie ma co go traktować serioCzytaj też:

Monika Olejnik walczy z nowotworem. Tak pożegnała się z widzami TVN24