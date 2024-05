Morawiecki przed komisją. Zrobiło się gorąco zanim wypowiedział pierwsze słowo

Zanim czwartkowe posiedzenie komisji ds. wyborów kopertowych ruszyło na dobre, Waldemar Buda złożył wniosek o wykluczenie przewodniczącego. Argumentował to jego wpisem, który ten opublikował jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania.

„Rządy Mateusza Morawieckiego to była kpina z państwa. Żarty skończą się wraz z raportem Komisji Śledczej. Zamiast się wygłupiać, powinien zabiegać o status świadka koronnego, ma jeszcze czas” – napisał Joński. Wniosek przepadł w głosowaniu, a przewodniczący wrócił do przedstawiania świadka.

Komisja ds. wyborów kopertowych. Morawiecki oskarża PO

– Zaczynał pan w Niemieckim Banku Federalnym, obecnie jest pan posłem. Był pan uczestnikiem środowisk narodowo-konserwatywnych, nazywanych spotkaniami przyjaciół Putina... – mówił Joński, kiedy ponownie przerwał mu Waldemar Buda mówiąc, że takie uwagi są nie na miejscu.

Choć Buda miał wyłączony mikrofon, to słuchać było jak mówi w kierunku przewodniczącego, że zajmował się on „chlorem na basenie”. Poseł i członek komisji był mocno wzburzony. – Pana szef siedzi tutaj spokojnie, a pan się niepotrzebnie unosi – zwrócił się do niego Joński.

Później były premier, odnosząc się do kwestii wyborów, które się nie odbyły przyznał, że podpisał decyzję ws. ich przygotowania i jest z tego dumny. Oskarżył też Platformę Obywatelską, ówczesną opozycję o koszty, jakie ponieśli podatnicy. – Poszło 70 mln przez was. Wy jesteście winni temu, że poszło w błoto 70 mln zł. Jest temu winna PO, pana kierownik, ówczesny szef PO Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska i wszyscy ci, którzy się do tego przyznali, w tym również Rafał Trzaskowski, który powiedział, że jest również odpowiedzialny za to, że tamte wybory się nie odbyły – mówił przed komisją śledczą Mateusza Morawiecki.

