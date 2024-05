Tusk pokazał wpis z groźbami. Niespodziewany atak ze strony Razem

Szef polskiego rządu przyznał, że podobnych wpisów pod swoim adresem dostaje o wiele więcej. Niespodziewanie pod postem uaktywnił się poseł Razem, który delikatnie zasugerował hipokryzję.

„Wizja Polski”. Adrian Zandberg wskazał na ostatni spot PO

Premier Tusk opublikował w social mediach jeden ze wpisów, który pojawił się na Twitterze. „Słowacy dali nam dzisiaj [chodzi o środę – red.] przykład, co należy zrobić z Donaldem Tuskiem, jeśli uwali CPK [Centralny Port Komunikacyjny – red.]”... – napisał autor. Szef rządu odniósł się 16 maja do niepokojącej groźby, stwierdzając, że nie jest to pojedynczy przypadek. „Dużo tego było wczoraj” – przyznał. Jak zauważył, obrazuje pewną „wizję Polski”.

Niebawem, pod wpisem premiera, pojawił się komentarz Adriana Zandberga – posła Lewicy Razem. Przypomniał on o spocie, który Platforma Obywatelska opublikowała kilka godzin wcześniej – także m.in. na X. „I dlatego sami puszczacie spoty z trupimi czaszkami? Nienawistne, ociekające złymi emocjami, w stylu [Jacka] Kurskiego [byłego prezesa Telewizji Polskiej, obecnie kandydata do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości, który startuje z Mazowsza – red.]? Grzanie takich emocji jest zwyczajnie nieodpowiedzialne. Nie tylko wtedy, kiedy robi to PiS” – podkreślił jeden z liderów Lewicy.

Kontrowersyjny materiał PO faktycznie zaczyna się od czarno-białych, „trupich czaszek”, „Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS!” – przemawia lektor. W tle pojawiają się zdjęcia ruskiego węgla, którego „import został zwiększony”, mowa tam o „białoruskich służbach” – komentarzowi towarzyszą zdjęcia m.in. uśmiechającego się dyktatora Aleksandra Łukaszenki czy prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, o „blokowaniu inwestycji”, które miały „dozbroić polską armię”, pokazani są tam byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, a także Tomasz Szmydt – ostatni głośny przypadek sędziego, który opuścił Polskę.



Nieudany zamach na premiera Słowacji Roberta Fico

W kontekście niepokojącego wpisu pod adresem Tuska przypomnijmy – w środę 15 maja, w miejscowości Handlova, został przeprowadzony nieudany zamach na życie premiera Słowacji.

Operacja Roberta Fico przebiegła pomyślnie, a jego stan udało się do pewnego stopnia ustabilizować, chociaż sytuacja wciąż jest trudna. Informacje te przekazało BBC źródło ze słowackiego rządu.

