Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu. Opowiedział o swoim stanie zdrowia i zaapelował

Od kilku dni politycy suwerennej Polski przekazywali informacje o tym, że stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pogorszył się. Jak informował Michał Wójcik, w organizmie prezesa Suwerennej Polski miały pojawić się przerzuty nowotworu, na który Ziobro choruje.

Ziobro o swoim stanie zdrowia. Będzie miał kolejny zabieg

W sobotę wieczorem Zbigniew Ziobro udzielił przez internet wywiadu stacji TV Republika. Prowadzący pytał go, czy będzie w procesie leczenia byłego ministra będzie potrzebny kolejny zabieg.

– Mam nadzieję, że nie taki, jaki przechodziłem. To był jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów jamy brzusznej, który sie wykonuje. Czas jego wykonania, czyli 8 godzin mówi sam za siebie – wskazał były minister sprawiedliwości. – Ten typ nowotworu należy do bardzo trudnych, nie ma innych metod, jak tylko radykalne. U mnie stwierdzono ten nowotwór w fazie zaawansowanej i do tego wtedy, kiedy dał już przerzuty. Do tego trzeba podchodzić ze spokojem i wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie proponuje medycyna.

Lider Suwerennej Polski podziękował Polakom za wsparcie i modlitwę. – Dzięki polskim specjalistom, którzy zajęli się mną, widzę postęp. Ważne, aby się nie poddawać. Są niestety też takie obszary, gdzie następuje regres, jak funkcjonowanie przełyku, przyswajanie pożywienia, co się przekłada na utratę wagi – wskazał polityk. – Mam nadzieję, że interwencja chirurgiczna nie będzie musiał być tak radykalna, jak to miało miejsce pierwotnie – dodał.

Ziobro potwierdził, że ma zarezerwowane miejsce w szpitalu w przyszłym tygodniu i zostanie wtedy poddany kolejnemu zabiegowi, po tym, który przechodził w Brukseli. Podkreślał, że ufa wskazaniom lekarzy w tym zakresie.

– Liczyłem na to, że to nie będzie konieczne, ale niestety sytuacja się pogorszyła. Jak człowiek ma problem z przełykaniem, to ma też inne problemy – wskazał Ziobro.

Ziobro apeluje: Nie lekceważmy spraw zdrowia

– Jeden z onkologów powiedział mi, że połowa sukcesu w walce z nowotworem, to odpowiednie nastawienie. I takie nastawienie mam. Nie widzę powodu, żeby się poddawać. Mam dla kogo żyć, mam dzieciaki, które potrzebują swojego ojca. Mam również inne motywacje, które zachęcają mnie do walki o swój stan zdrowia – mówił polityk Suwerennej Polski.

Były minister wskazał, że choroba nauczyła go dystansu do życia. – Staram się na co dzień myśleć, że ten problem nie jest tak wielki, jak się wydaje. Zwłaszcza że wykryto u mnie ten rak w fazie zaawansowanej z przerzutami. I rokowania są takie, a nie inne – mówił.

– Dlatego namawiam wszystkich do tego, że warto się badać. Wydawało mi się, że rak i ja, to nie są obszary, w których możemy się spotkać. Zabrakło u mnie kompleksowych badań, które mogłyby wykryć nowotwór i go wyeliminować skutecznie. Nie wolno lekceważyć objawów, które mamy. Ja je miałem. Nie przyzwyczajajmy się do tego, że mamy jakieś dolegliwości, tylko weryfikujmy je. Nie lekceważmy spraw zdrowia – apelował.

