Mocne słowa Żukowskiej. Wtedy Lewica powinna wyjść z koalicji

Władysław Teofil Bartoszewski jest zdania, że Szymon Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji. Na antenie Radia Zet przekonywał, że to decyzja Polski 2050 czy ewentualnie całej Trzeciej Drogi.

– Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę. Obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować – podkreślił.

Lewica wyjdzie z koalicji? Żukowska podała warunek

Anna Maria Żukowska stwierdziła, że jeżeli Trzecia Droga nie dotrzyma umowy, to Lewica „powinna wyjść z koalicji”. „To decyzja Lewicy” – nawiązała do słów Bartoszewskiego.

„Urocze. Lewica chce wyjść z #Koalicja13grudnia, jeżeli były komunista z PZPR nie zostanie Marszałkiem Sejmu RP” – skomentował Janusz Kowalski.

W pierwszej połowie listopada podpisano długo wyczekiwaną umowę koalicyjną. Z jej zapisów wynika, że funkcja marszałka Sejmu ma być sprawowana rotacyjnie. Od 13 listopada 2023 rok do 13 listopada 2025 roku pracami Sejmu ma kierować Szymon Hołownia. W drugiej połowie kadencji lidera Polski 2050 ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty przypomniał wówczas, że Lewica po 18 latach przerwy wraca do rządu. – Marzenie o zwycięstwie ziściło się. Teraz przed nami wielka odpowiedzialność. To jest ten moment, w którym trzeba wznieść się ponad podziały. W kompromisie zwykle jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony, i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To zrealizowanie warunków dla Polski, która będzie Polską tolerancyjną, odpowiedzialną, która będzie poważnym graczem na arenie światowej – komentował.

Czytaj też:

Tusk zdecyduje się kandydować na prezydenta? „Hołownia zaczyna kombinować, jak przedłużyć marszałkowanie”Czytaj też:

Zandberg chce opodatkować prywatne odrzutowce. Ile jest ich w Polsce?