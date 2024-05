Lewica nie zagraża Konfederacji. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Już niebawem Polacy udadzą się do urn, by oddać głos na kandydata do Europarlamentu. Jednak na kogo postawiliby, zakładając, że byłyby to wybory do Sejmu? 1. miejsce może być zaskoczeniem, szczególnie gdy zestawi się je z podobnym sondażem z drugiej połowy kwietnia.

Eksperci z Opinii24 przeprowadzili badanie dla „Gazety Wyborczej”, a jego wyniki dziennik opublikował 21 maja. Respondenci zapytani zostali o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby w niedzielę zorganizowane zostały wybory parlamentarne. Odpowiadali w dniach 13-14 maja. Zaskoczenie to nie tylko 1. miejsce, ale także 4. Z najnowszego sondażu wynika, że 1. miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą postawiłoby 32,5 proc. głosujących (tu warto przypomnieć, że według badania z drugiej połowy kwietnia, które zorganizował Instytut Badań Pollster – na zlecenie se.pl – Koalicja mogła liczyć na podobny wynik – 32,31 proc., ale wówczas zajęła miejsce 2.). Na 2. miejscu znalazłoby się ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego – Prawo i Sprawiedliwość. Politycy mogliby liczyć na 30,1 proc. głosów (w badaniu z kwietnia było to 32,77 proc. i gwarantowało prawicy 1. miejsce). Trzecie miejsce należy zaś do Trzeciej Drogi – zagłosowałoby na nią 13,3 proc. osób (wcześniej było to 11,17 proc.). Na pozycji 4. jest zaś Konfederacja – z imponującym wynikiem 12,1 proc. głosów (w badaniu Pollster na ugrupowanie kojarzone z Krzysztofem Bosakiem postawić zdecydowało się 9,64 proc. osób). A jak poradziła sobie Nowa Lewica? Uplasowała się na 5. miejscu, z wynikiem 7 proc. (w badaniu zleconym przez se.pl mogła liczyć na 9,23 proc. głosów). „Gazeta Wyborcza” sprawdziła też, ile posłów ugrupowania wprowadziłyby do Sejmu, biorąc pod uwagę powyższe wyniki. KO miałoby ich 163, a PiS – 168. Cała koalicja natomiast miałaby reprezentację liczącą 241 polityków. Należy jednak podkreślić, że jest to aż o siedem mandatów mniej, niż ma obecnie. W badaniu użyto metody CATI – wywiadów telefonicznych. Odpowiedzi udzielali dorośli Polacy (w liczbie 1000). Wybory do PE. Sondaż A jak sytuacja przedstawiałaby się, gdyby Polacy mieli wybrać kandydatów do PE? Z sondażu pracowni Opnia24 na zlecenie serwisu wyborcza.pl wynika, że najwięcej, bo 31 proc. ankietowanych deklarowało poparcie dla startujących z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Niewiele mniej (29 proc.) swój głos planuje oddać na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Czytaj też:

Macierewicz odpowiada Tuskowi: Uzależnił strukturę służby kontrwywiadu wojskowego od RosjiCzytaj też:

To jedyny obszar, w którym PiS „wspiera” koalicję? Chodzi o projekt warty miliardy