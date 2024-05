„Niezwykle ważny dzień” Polski w Brukseli. „To było 26 do jednego”

W Brukseli miało miejsce posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich ws. zamknięcia wobec Polski procedury z art. 7. Traktatu o UE. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova podczas wypowiedzi dla mediów zaznaczyła, że naszemu krajowi udało się wdrożyć plan działań, który minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił w lutym. Wiceprzewodnicząca KE przedstawiła nową ocenę wobec Polski ze strony Komisji.

Nowa ocena Komisji ws. Polski. Wiceszefowa KE wspomniała o czterech kwestiach

Jourova wspomniała o czterech kwestiach: bardzo jasnej determinacji naszego kraju, aby skorygować sytuację i naprawić sytuację w sądownictwie i praworządności; rozpoznaniu sytuacji, że w Polsce jest problem i musi zostać naprawiony; świadomości pierwszeństwa prawa unijnego i szacunku dla wyroków TSUE, a także zakończeniu procedury art. 7 wobec naszego kraju i dalszym monitorowaniu sytuacji.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że „jasne naruszenie zasad praworządności nie dotyczy już Polski”. – Dlatego zaproponowałam Radzie, by odbyć dyskusję i w ciągu kolejnych dni planuję zaproponować, by Komisja wycofała się z decyzji wydanej w 2017 roku – zaznaczyła Jourova. Podsumowała, że powinno stać się to do końca maja. Wiceprzewodnicząca KE przyznała, że jedną ze zmian jest to, że po ośmiu latach nie słyszy od reprezentantów Polski, że „wszystko jest w porządku”.

Kluczowa zmiana dla Polski. „Kładło się to cieniem na naszej pozycji w UE”

Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka skomentował, że nadszedł dzień, „na który Polacy czekali od siedmiu lat”. Stwierdził, że objęcie naszego kraju procedurą z art. 7. Traktatu o UE „kładło się cieniem na pozycji Polski w Unii Europejskiej i bardzo mocno utrudniało nam realizowanie interesów i zabiegi o wzmacnianie pozycji na arenie unijnej”. – To niezwykle ważny dzień – ocenił minister ds. UE. Szłapka podsumował, że to było zwycięstwo 26:1, bo jedyne wątpliwości w tej sprawie miały Węgry.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że procedura z art. 7 szkodziła reputacji Polski. Według Bodnara odbudowa praworządności jest „trudnym, skomplikowanym procesem”. Minister sprawiedliwości powtórzył, że brak „procedury z art. 7, nie zwalnia nas z obowiązku respektowania i wykonywania prawa unijnego”. – Skończyły się czasy, kiedy Polska z Węgrami budowały instytuty rządów prawa rzekomo przedstawiających alternatywną interpretację praworządności – podsumował.

Czytaj też:

Jest decyzja KE ws. procedury z art. 7. „Nowy rozdział dla Polski”Czytaj też:

Małgorzata Paprocka ostro o decyzji KE: Ta władza powinna przeprosić