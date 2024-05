Reakcja Pałacu na stanowisko USA ws. Nuclear Sharing. „Nasza deklaracja jest aktualna”

Andrzej Duda zadeklarował gotowość Polski do uczestnictwa w programie Nuclear Sharing. Publiczne oświadczenie prezydenta o możliwości rozlokowania broni na terenie kraju wywołało niemałe zamieszanie. Teraz do słów głowy polskiego państwa postanowił odnieść się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

USA: Nie rozmawiamy z Polską o Nuclear Sharing

John Kirby stwierdził, że nie ma w tej sprawie „nic do powiedzenia”. – Nie rozmawiamy o takich rzeczach i nie mam do omówienia żadnych zmian – przyznał w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM. Jednocześnie zapewnił, że Polska jest dla nich kluczowym sojusznikiem. – Nie możemy się doczekać, by kontynuować tę bliską relację – dodał doradca Białego Domu ds. komunikacji ds. bezpieczeństwa narodowego.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wypowiedź Kirby'ego nie zniechęciła Dudy. – Prezydent podtrzymuje wszystko, co mówił o Nuclear Sharing, i dalej będzie zabiegał o wdrożenie programu – powiedział anonimowo portalowi współpracownik głowy państwa. Wyjaśnił również, że słowa rzecznika są zrozumiałe i uzasadnił je trwającą w USA kampanią wyborczą.

Pałac Prezydencki o rozmowach z Trumpem

– Nasza deklaracja jest aktualna – zapewnił rozmówca Wirtualnej Polski. Przyznał jednak, że „z Donaldem Trumpem prezydentowi będzie łatwiej później prowadzić na ten temat rozmowy”. Inna osoba z otoczenia Dudy zdradziła natomiast, że nieformalnie był on podejmowany jeszcze za czasów jego prezydentury, przed wygraną Joe Bidena w wyborach w 2020 roku.

Informator podkreślił, że uczestnictwo Polski w programie Nuclear Sharing jest bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa w kraju. – Realnie patrząc, szansa nie jest jakaś duża, ale jaka by nie była, to trzeba o to walczyć – stwierdził.

