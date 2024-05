NIK wszczęła kontrolę w Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy wyniki? Wskazano termin

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przekazał w piątek w rozmowie z Onetem, że 27 maja organ ponownie przyjrzy się FS. W przeszłości przeprowadzono już tam kontrolę, która trwała od czerwca 2020 r. do maja 2021 r. We wrześniu 2021 r. przedstawiono natomiast wyniki. W treści raportu negatywnie oceniono działania ówczesnego ministra sprawiedliwości.

Kiedy wyniki kolejnej kontroli? Rzecznik NIK wskazał przybliżony termin

W rozmowie z PAP Marcin Marjański poinformował, że na początku ostatniego tygodnia maja formalnie rozpoczęto kontrolę funduszu. Pracownicy NIK do siedziby resortu sprawiedliwości zawitać mają 29 maja. Kontrola potrwać ma do listopada 2024 roku (a więc około pół roku). Kiedy pojawi się natomiast raport końcowy? Najprawdopodobniej na początku 2025 r. Jak informował wcześniej w rozmowie z Onetem prezes NIK, kontrolerzy współpracować będą z Krajową Administracją Skarbową i prokuraturą.

Fundusz Sprawiedliwości, który powołano w 2012 roku, miał pomagać ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolności. W 2017 r. zmodyfikowano jednak zasady i rozszerzono cele, na które mogły być przeznaczane środki. Izba wskazywała w przeszłości na szereg nieprawidłowości dotyczących Funduszu, w tym na „rażący konflikt interesu oraz mechanizmy korupcjogenne”.

W ubiegłym tygodniu dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz zeznawał przed komisją ws. FS. Jak powiedział, preferowane podmioty, na których zależało ministrom Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu miały być informowane o warunkach konkursu przed jego ogłoszeniem. Jak dodał, podmioty otrzymywały ponoć pomoc w przygotowywaniu oferty, a gdy zwyciężały, otrzymywać miały po 10 mln zł.

Romanowski o zeznaniach Mraza: Konfabulacje i insynuacje

– Minister Ziobro – pomimo tego, co powiedział w jednym wywiadzie telewizyjnym, że nie podejmował żadnych decyzji i nie miał nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości – był tak naprawdę głównym decydentem – stwierdził były dyrektor FS.

Do sprawy związanej z działaniami funduszu odniósł się pod koniec maja poseł Romanowski. Zarzuty formułowane przez Mraza na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości określił jako „absurdalne”. – To jego konfabulacje i insynuacje, a nie fakty, zaś nagrania publikowane w mediach [tu warto dodać, że Mraz miał nagrywać ówczesne kierownictwo MS, a materiały liczą około 50 godzin – o czym informował w ubiegłym tygodniu portal Onet – red.] są manipulacją podpartą gotową kłamliwą narracją – zaznaczył w rozmowie z serwisem dorzeczy.pl. – Fakty są takie, że to minister sprawiedliwości, jako dysponent Funduszu, musiał wyznaczać cele i decydować, jakie konkursy będą organizowane, by te cele spełnić – mówił.

– Jeśli wobec rosnącej przestępczości wymierzonej w wierzących i kościoły zdecydowano się ogłosić konkurs na projekty dotyczące ochrony wolności religijnej i walki z chrystianofobią, kryteria były dobrane tak, aby dofinansowania nie mogła otrzymać organizacja, która jest jawnie chrytianofobiczna – wyjaśniał.

Lider Suwerennej Polski tłumaczy, na co szły pieniądze z FS

Kilka dni temu na antenie Radia ZET do sprawy odniósł się także lider Suwerennej Polski – europoseł Patryk Jaki. Zapytany, czy Suwerenna Polska pozwie Mraza, Giertycha i Tuska powiedział, że „to jest oczywiste”.

Na zarzut polityka Konfederacji Stanisława Tyszki, który stwierdził, iż nie ma wątpliwości, iż pieniądze funduszu były rozkradane i wykorzystywane na cel stricte partyjny” (jak wyznał w rozmowie z Radiem ZET – sam miał otrzymać od osób zarządzających funduszem „lukratywne propozycje”), odpowiedział, że brzmi to tak, jakby środki te trafiały do kieszeni polityków SP, „na ich prywatne konta”. – Tymczasem największa część tych środków trafiała do straży pożarnej – powiedział w rozmowie z „Zetką”.

