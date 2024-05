Nowe nagrania Mraza. Padły ostre słowa o ojcu Morawieckiego: Ruski agent

W ubiegłym tygodniu Onet przekazał, że Tomasz Mraz miał przez dwa lata nagrywać kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości. W ręce śledczych trafiło 50 godzin nagrań.

Ujawniono właśnie zapis jednej z rozmów. Na nagraniu słychać ma być byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości i byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

„Ruski agent”

Romanowski mówił o zarzutach, które kierowane były w stosunku do ówczesnego szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, a także o uderzaniu w Fundusz Sprawiedliwości. Zdaniem Romanowskiego za taki stan rzeczy odpowiadać ma Morawiecki. Na nagraniach, które opublikowała redakcja programu Telewizji Polskiej, mówi, że premier chce zostać „liderem łże-prawicy”. — Tak jak jego tatuś ruski agent. A on? Nie wiem jaki, niemiecki, albo jedno i drugie — miał stwierdzić.

Pojawił się też wątek rakiety, którą odnaleziono w pobliżu Bydgoszczy. – Myślisz, że przypadkiem jest to, że Borys (...) jeszcze jest na swoim stanowisku? Przecież tam są największe konfitury. Czy widziałeś, żeby ktokolwiek, kto atakował Morawieckiego, na poważnie został wezwany przez komisję? – słychać ma być na nagraniu, które ujawniono w programie „19.30”. Były wiceminister zwraca uwagę, że ataki na FS są „grubymi nićmi szyte”. Uważa, że stoi za nimi także prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Jak ocenił — on razem z Morawieckim to „jedna klika”.

Były wiceminister mówi też o ewentualnym procesie dot. FS., na który „trzeba się przygotować”. – Przygotowuję taki materiał, coś takiego zebranego, jak się zachowywać, jak wbiją o szóstej rano czy wezwą na przesłuchanie. Wiesz, takie nie tylko dla nas, ale ogólnie rzecz biorąc dla ludzi, nie? – miał powiedzieć. Stwierdził, że to wszystko to „część walki o władzę na prawicy”, a Morawiecki rzekomo przy tym „wykorzystuje różne narzędzia”. — Uruchamiają prokuraturę, żeby podtrzymywać, że coś tam znajdą. Oni są przekonani, że myśmy robili tam, nie wiadomo jakie rzeczy.

Mraz: Większość konkursów przeprowadzano w nierzetelny sposób

Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu Mraz opisał w trakcie posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób działać miał Fundusz Sprawiedliwości w czasach, gdy na czele resortu sprawiedliwości stał były minister Zbigniew Ziobro. W założeniu fundusz miał pomagać ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolności. NIK wykazała szereg nieprawidłowości dotyczących Funduszu, wskazując na „rażący konflikt interesu oraz mechanizmy korupcjogenne”.

– Z tego, co się orientuję, większość konkursów, które były ogłaszane przez Fundusz Sprawiedliwości, były ogłaszane i przeprowadzane w nierzetelny sposób – stwierdził. Jak wyjaśniał, „preferowane podmioty, na których zależało ministrom Ziobrze i Romanowskiemu, były informowane o warunkach konkursu przed jego ogłoszeniem”. Następnie podmioty te „otrzymywały pomoc w przygotowywaniu oferty i dzięki temu zwyciężały i otrzymywały po 10 mln zł”.

