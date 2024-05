Premier kpi ze słów Dudy, Mastalerek kontratakuje. „Tusk znów okazał się cykorem”

– Potrzebujemy wielkich inwestycji. Nie możemy dopuścić do tego, by zostały one zatrzymane – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Koninie.

Wśród kluczowych inwestycji wymieniona przez prezydenta została m.in. elektrownia atomowa, która ma stanąć w niedalekiej przyszłości w pobliżu miasta. – Nie dajmy się omamić wrzaskom zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które chcą zrezygnować z atomu. To jest bzdura. Bez atomu nie zrealizujemy transformacji energetycznej – stwierdził Andrzej Duda.

– Te wielkie inwestycje: elektrownie atomowe, Centralny Port Komunikacyjny oraz porty morskie to też kwestia naszego bezpieczeństwa. To, by Polska istniała i była bezpieczna, by w razie potrzeby przylatywały tu największe samoloty transportowe, które będą przywoziły żołnierzy i sprzęt wojskowy – mówił prezydent.

Andrzej Duda o prywatnych samolotach

Zszokowały za to inne słowa głowy państwa. Stwierdził on, że Centralny Port Komunikacyjny jest potrzebny Polakom, ponieważ już niedługo coraz więcej z nich może mieć samolotu. – Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty – mówił prezydent.

I dalej. – Ci z naszych rodaków, którzy doczekają się prywatnych aeroplanów będą potrzebowali lotnisk, będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane – ocenił.

Donald Tusk i Marcin Mastalerek dołączają do rozmowy

Na słowa prezydenta szybko zareagował Donald Tuska. „Pan Prezydent dodaje skrzydeł. I to ile!” – napisał ironicznie szef rządu.

To znowuż spotkało się z reakcją ze strony prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka, który wytknął premierowi niestartowanie w ostatnich wyborach prezydenckich, jak i zadeklarowany brak startu w nadchodzących wyborach. „Panu premierowi Donaldowi Tuskowi właśnie tych skrzydeł zabrakło w 2020 r. I chyba nie tylko tego. Teraz znów okazał się cykorem” – czytamy we wpisie polityka.

Czytaj też:

Prezydent: Będę walczył o Centralny Port KomunikacyjnyCzytaj też:

Polacy o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Nowy sondaż