Posłanka Lewicy apeluje do Mateckiego. Przyniosła nietypowy rekwizyt

Podczas konferencji programowej Lewicy w Poznaniu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus odniosła się do kolejnych doniesień o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. – Od kilkunastu dni jesteśmy oburzeni – podkreśliła.

Lewica z apelem do Dariusza Mateckiego

Przyznała też, że pojawiła się na spotkaniu w Wielkopolsce z „dużym wezwaniem” do posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. Po chwili odwróciła baner, który przyniosła ze sobą na konferencję. Znajdowało się na nim zdjęcie polityka, napis: „wezwanie do zapłaty” oraz informacje o sumie, jaka miała zostać przekazana z funduszu powiązanym z nim stowarzyszeniom.

– To jest wezwanie do zapłaty. Pan Dariusz Matecki dostał kupę kasy: 9,2 mln na Stowarzyszenie Fidei Defensor, ale również 7,7 mln na Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia – mówiła posłanka Lewicy. Następnie zwróciła się bezpośrednio do przedstawiciela Suwerennej Polski. – Panie Matecki, mówię do pana: oddaj pan kasę. To jest wezwanie do zapłaty – kontynuowała.

„Wysyłamy wezwanie do zapłaty”

Scheuring-Wielgus podkreśliła, że wszystkie środki powinny jak najszybciej wrócić do Skarbu Państwa. – Za te pieniądze moglibyśmy kupić setki tysięcy obiadów dla dzieci w szkołach, moglibyśmy naprawdę i na serio pomóc osobom, które potrzebują pomocy – dodała, po czym ponownie zaapelowała do Mateckiego. – Proszę się nie chować, proszę się nie bać dziennikarzy i wszystkie pieniądze, co do złotówki, po prostu zwrócić – podsumowała.

Wkrótce informacja pojawiła się również na profilu Lewicy w mediach społecznościowych. „Wysyłamy wezwanie do zapłaty 16,9 miliona złotych do posła Dariusza Mateckiego z Suwerennej Polski” – ogłoszono we wtorek we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

