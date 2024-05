„Nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać”. Spięcie na linii Szydło-Mastalerek

Jacek Kurski opublikował w mediach społecznościowych krótki spot z Beatą Szydło. – Gdybym była mieszkanką Mazowsza, 9 czerwca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałabym na Jacka Kurskiego – mówi na nagraniu była premier.

Mastalerek uderza w spot z Szydło i Kurskim

– Dziękuję Beato, dziękuję pani premier – odpowiada były prezes Telewizji Polskiej. Do materiału jednym słowem odniósł się Marcin Mastalerek. „Obrzydliwe” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Na słowa szefa gabinetu Andrzeja Dudy zareagowała Magdalena Adamowicz. „Zgadzam się co do treści” – przyznała europosłanka KO. Podkreśliła jednak, że ma do Mastalerka dwa pytania. „Zabrakło słynnej twardości Panu prezydentowi, że takie komentarze do decyzji politycznych Jarosława Kaczyńskiego, przekazuje ustami urzędnika?” – brzmi jedno z nich.

„Obrzydliwe”. Była premier odpowiada

Bliskiemu współpracownikowi prezydenta odpowiedzieć postanowiła również Szydło. „Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie próbuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy” – napisała.

twitter

Szef gabinetu Dudy po chwili zareagował na słowa byłej premier. „9 czerwca okaże się, czy Beata Szydło będzie dyktowała mieszkańcom Mazowsza kogo mają popierać. Jestem szczerze ciekaw. A co do mieszania w kampanii, to jako Wiceprezes PiSu, nie powinna się martwić o moje emocje ale o emocje dziewięciu innych kandydatów PiS z Mazowsza” – ocenił Mastalerek.

Jacek Kurski wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na listach PiS w okręgu numer 5, obejmującym część województwa mazowieckiego, w tym miasta: Płock, Radom, Ostrołęka oraz Siedlce. „Jedynką” jego ugrupowania będzie w tym regionie Adam Bielan.

