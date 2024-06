Szczyt NATO w Waszyngtonie. Andrzej Duda wskazał, jakie tematy poruszy Polska. „Priorytety”

Tematem były także przygotowania do zbliżającego się Szczytu NATO w Waszyngtonie oraz prezydencka inicjatywa zwiększenia wydatków do 3 procent PKB na obronność w państwach Sojuszu.

W stolicy Łotwy zebrali się dziś liderzy krajów położonych na wschodniej granicy NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. W spotkaniu brał udział Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg oraz nowi sojusznicy – ze Szwecji i Finlandii.

Polskiemu przywódcy towarzyszą: Szef BBN Jacek Siewiera oraz Szef BPM Mieszko Pawlak.

Po spotkaniu Andrzej Duda zabrał głos.

Andrzej Duda o najistotniejszych kwestiach poruszonych na spotkaniu

— Reżim Białorusi znajduje się pod całkowitą dominacją Moskwy. Powiedzenie, że istnieje różnica pomiędzy armią białoruską a rosyjską jest nadużyciem, bo podlega rozkazom i wytycznym Moskwy. O tych kwestiach najistotniejszych mówiliśmy. Cieszymy się ogromnie, że w naszym posiedzeniu brali udział pan prezydent i premier Finlandii i Szwecji, nowi sojusznicy w sojuszu północnoatlantyckim. Ten zysk bezpieczeństwa, jaki jest dla NATO wstąpienie tych dwóch krajów jest nie do przecenienia — powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że te dwa kraje są ogromnym wsparciem dla bezpieczeństwa regionu.

— Rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie NATO, wojnie, którą Rosja rozpoczęła na Ukrainie. Cały czas zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób odeprzeć rosyjską agresję i zakończyć wojnę — podkreślił Andrzej Duda.

Trzy tematy ze strony Polski

Prezydent zaznaczył, że na szczycie politycy rozmawiali także o tym, jakiego wsparcia państwa NATO udzielać Ukrainie.

— Ja przedstawiałem dzisiaj nasze priorytety na zbliżający się szczyt NATO w Waszyngtonie, powiedziałem o trzech tematach, które my jako Polska chcemy poruszyć. Dalsze wzmocnienie obronności NATO, drugie, kwestie związane z realizacji euroatlantyckie ambicje Ukrainy i kwestia rewizji podejścia państw NATO do Rosji — przekazał.

Andrzej Duda o sytuacji na granicy. „To jest sprawa najważniejsza”

Prezydent podkreślił, że będą procedowane przepisy mające na celu wzmocnić granicę.

— Należy czynić wszelkie działania, żeby granica była jak najbardziej szczelna i bezpieczna, ale także wzmocnić bezpieczeństwo żołnierzy i tych, którzy strzegą granicy. To jest sprawa najważniejsza. Między innymi o tym mówiłem podczas naszego spotkania – powiedział prezydent i dodał, że w tym tygodniu mają się rozpocząć prace nad projektami związanymi z bezpieczeństwem granicy — mówił.

— One będą stanowiły odpowiedź na to, co się teraz dzieje — dodał.

