Ustawa o związkach partnerskich na finiszu. Żukowska z przesłaniem dla PSL

Anna Maria Żukowska potwierdziła, że Lewica uzyskała zgodę koalicji rządzącej na wprowadzenie związków partnerskich. – Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić. Rozmawiałam z naszymi przedstawicielami w rządzie – powiedziała w programie „Gość Radia ZET”.

Ustawa o związkach partnerskich. Jest zgoda koalicji

Posłanka stwierdziła, że sobotnia parada równości w Warszawie będzie odpowiednim wydarzeniem do przekazania tych wieści, podkreślając jednocześnie, że ostateczna decyzja zostanie podjęta przez ministrę równości Katarzynę Kotulę. – Mam nadzieję, że niedługo będzie mogła się tym sukcesem pochwalić (...) Nie chcę tutaj zabierać pani ministrze też pola – dodała Żukowska.

Polityk zaznaczyła, że kluczowe znaczenie ma w tej sytuacji fakt, że Lewica weszła do rządu. – Gdybyśmy w nim nie byli, to by się to pewnie nie udało. To są rzeczywiście miesiące negocjacji, przekonywania – wyjaśniła. Poinformowała również, że ustawa była gotowa od pewnego czasu, jednak decyzją Donalda Tuska nie została wcześniej złożona.

Anna Maria Żukowska zwraca się do posłów PSL

– Uważam, że ta ustawa o związkach partnerskich została wstrzymana ze względu na decyzję pana premiera, bo wybory. Zawsze po wyborach są następne wybory, więc dla mnie to nie jest argument i uważam, że nie musiał tego robić skoro teraz i tak, na szczęście, się tym zajmiemy – oceniła. Przekazała też, że szef rządu argumentował swoją decyzję brakiem zgody koalicjanta.

– Przed wyborami PSL nie chciał, żeby ten temat stawał. Pan premier osobiście tak zadecydował, żeby pani wiceminister do wykazu prac rządowych nie składała jeszcze tej ustawy – dodała. Zaznaczyła też, że jeśli partia Władysława Kosiniaka-Kamysza nie zagłosuje za ustawą, „lewicowe sumienie może nie znaleźć poparcia dla innych rozwiązań, które będzie zgłaszał PSL”. – Nie bawmy się tak, to nie jest ostrożne. Jesteśmy w jednym rządzie – podsumowała.

