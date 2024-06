Kłótnia tuż po minucie ciszy. Parlament reaguje na śmierć polskiego żołnierza

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczął dzisiejsze posiedzenie od minuty ciszy dla uczczenia pamięci sierż. Mateusza Sitka. Część posłów odmówiła modlitwę za żołnierza, który zmarł w wyniku ataku migranta na polsko-białoruskiej granicy, po czym na sali obrad rozległy się okrzyki: „cześć i chwała bohaterom!”.

Śmierć żołnierza. Posłowie z wzajemnymi oskarżeniami

Wkrótce przed sejmową mównicą pojawił się Jarosław Sachajko. – Robienie polityki na dramacie żołnierzy jest haniebne i nie przystoi premierowi – zwrócił się do nieobecnego na posiedzeniu Donalda Tuska. Poseł Kukiz’15 sformułował również zarzut wobec Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Bezczynność ministra obrony doprowadziła do śmierci polskiego żołnierza – zarzucił wicepremierowi.

Na oskarżenia polityka odpowiedział Piotr Zgorzelski. – Słowa pana posła Sachajki są ze wszech stron bardzo haniebne (...) To pańscy koalicjanci zostawili dziurawy płot, to pańscy koalicjanci zostawili dziurawą ustawę o obronie ojczyzny, w której nie ma jednego zdania o obronie cywilnej, to pańscy koalicjanci dzisiaj pozostawili polskich żołnierzy, którzy muszą działać w oparciu o ustawę o Straży Granicznej – wyliczał poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do głosu doszedł także Mariusz Błaszczak. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dwie informacje: stanowisko premiera w sprawie likwidacji „specjalnych zespołów prokuratorskich, których jedynym zadaniem jest oskarżanie żołnierzy i funkcjonariuszy” oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie umorzenia śledztwa wobec zatrzymanych wojskowych. – Wy niczego się nie nauczyliście, niczego nie rozumiecie. To dzięki rządom PiS granica jest bezpieczna, Wojsko Polskie liczy 200 tys. żołnierzy i ma nowoczesną broń – zwrócił się do Zgorzelskiego.

