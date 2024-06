Były premier z kłopotami. Ruszyło śledztwo w sprawie nieprawidłowości w pandemii

Jak przekazał w komunikacie Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, "zawiadomienie zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie białostockiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli".

Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych przez byłego premiera i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego oraz innych pracowników i kierownictwa KPRM, a także Ministerstwa Aktywów Państwowych w związku z zakupem środków ochrony indywidualnej podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.

Działanie na szkodę interesu publicznego

Prokuratura informuje, że nieprawidłowości miały objąć "wydanie Spółkom Skarbu Państwa polecenia dokonywania zakupu środków ochrony indywidualnej, czym działano na szkodę interesu publicznego Skarbu Państwa – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Grupy Lotos S.A. w kwocie wielkich rozmiarów" – czytamy we wspomnianym komunikacie.

Warszawska prokuratura w tym przypadku powołuje się na artykuł 231 § 1 kk.

Kolejną kwestią jest niedopełnienie obowiązków przez członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. "poprzez dokonanie zapłaty ustalonym kontrahentom za środki ochrony indywidualnej niespełniających wymaganych norm i nie dochodzenie uprawnień z nienależytego wykonania umowy, co doprowadziło do wyrządzenia Grupie LOTOS S.A. szkody majątkowej wielkich rozmiarów, to jest o czyn z artykułu 296 § 1 kk".

Prokuratura w komunikacie dodaje trzeci punkt. Czytamy w nim o "przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Agencji Rezerw Materiałowych w związku z wydaniem podmiotom leczniczym środków ochrony indywidualnej niespełniających wymaganych norm czym sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, działając tym na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego". Chodzi o czyn z artykułu 231 § 1 kk w związku z artykułem 165 § 1 pkt 1 kk w związku z artykułem 11 § 2 kk.

