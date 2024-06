Sawicki reaguje na głośną wypowiedź Muchy. „Może tęskni ponownie za KO”

Joanna Mucha, komentując wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyraziła swoje zdanie na temat kontynuowania koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. – Uważam, że powinniśmy się rozejść – przyznała w programie „Rozmowy Gazeta.pl” posłanka Polski 2050.

Marek Sawicki odpowiada Joannie Musze

Do słów koalicjantki odniósł się Marek Sawicki, który uważa, że Trzecia Droga nie tylko nie powinna zostać rozwiązana, ale należy nad nią pracować i dalej ją rozwijać. – Może pani Joanna Mucha tęskni ponownie za Koalicją Obywatelską, bo przecież jak przeanalizujemy wyniki wyborów samorządowych, i wyborów europarlamentarnych, to akurat PSL do tego projektu głosów wnosi więcej – skomentował w programie „Gość Radia ZET”.

– Oczywiście szanuję poglądy pani Muchy, ale akurat w tej kwestii kompletnie się z nią nie zgadzam – dodał Sawicki. Podkreślił, że Trzecia Droga to środowisko o różnorodnych poglądach i spojrzeniach na świat, które mimo to „potrafi dogadać się i wiele wspólnych spraw realizować”.

– Jeśli jest taka formacja, jest taki przykład, to zachęcam koleżankę Muchę do tego, żeby projekt rozwijać i wybierać to co dobre razem, proponować innym współpracę w tym zakresie, a nie po jednej porażce już zwijać sztandary i uciekać do ciemnicy – zwrócił się do posłanki Polski 2050.

Poseł PSL krytykuje plany Lewicy

Sawicki wyraził również swoje zdanie na temat przywrócenia handlu w niedziele. – Uważam, że trzeba skończyć z fikcją – oświadczył, podkreślając, że właściciele części sieci sklepów znaleźli sposób na obejście obowiązujących przepisów, proponując pracownikom gorsze warunki mimo natłoku obowiązków.

Odniósł się też do stanowiska Lewicy w sprawie skrócenia tygodnia pracy. – Nie jesteśmy na tym poziomie i na tym etapie rozwoju, żebyśmy wprowadzali czterodniowy tydzień pracy – ocenił. Przyznał jednak, że można zastanowić się nad nieznacznym zmniejszeniem liczby godzin.

Poseł PSL zapowiedział także, że zagłosuje w Sejmie przeciwko wprowadzeniu związków partnerskich. – Nie mam zamiaru zdradzać swoich wyborców tylko dlatego, że pani Anna Maria Żukowska ma takie życzenie – zapewnił.

